به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان داوطلبان، محمدجواد عزتی‌وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز پویش "خدمت کریمانه" که از عید سعید قربان تا عید غدیر خم در سراسر کشور برگزار شد، جزئیات عملکرد و آمار نهایی فعالیت‌های این سازمان را در بازه زمانی یاد شده تشریح کرد.

وی با تمجید از همت والای داوطلبان اظهار کرد: در این دهه مبارک، شاهد حضور حماسی ۱۶,۴۶۷ نفر داوطلب بودیم که با ایثار و تخصص خود، زنجیره خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر را مستحکم‌تر از قبل کردند.

رئیس سازمان داوطلبان در ادامه به تشریح ابعاد حمایتی و معیشتی این پویش پرداخت و افزود: در راستای کاهش دغدغه‌های معیشتی، تعداد ۶۵,۱۲۳ بسته معیشتی به ارزش مجموع ۷۳۷,۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال (هفتصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و نه میلیون و هشتصد هزار ریال) تهیه و در میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شده است.

عزتی‌وظیفه‌خواه با تاکید بر رویکرد سلامت‌محور این پویش، به شاخص‌های حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در بخش خدمات سلامت، سازمان داوطلبان با برپایی ۱,۹۶۸ ایستگاه سلامت و اعزام ۲۱۳ کاروان سلامت به مناطق محروم و دورافتاده، گام بلندی در جهت عدالت در سلامت برداشت. همچنین جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی، ۱,۵۳۴ کارگاه آموزشی در حوزه‌های مختلف برگزار و در مجموع منجر به بهره‌مندی ۳۴۷,۶۲۷ نفر از خدمات مختلف این پویش شد.

وی در پایان با ارج نهادن به مشارکت‌های مردمی و تخصصی، ارزش ریالی مشارکت داوطلبان در این مدت را رقمی‌بالغ بر ۱۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و این حجم از مشارکت را نشان‌دهنده اعتماد عمیق عمومی‌به بدنه جمعیت هلال‌احمر دانست.