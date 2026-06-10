خاطره دبیر ستاد ملی جمعیت از پرسش رهبر شهید انقلاب درباره «پزشکیان»

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه در آیین «امین ایران ۳ - روایت مهر» در بزرگداشت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی که به همراه خانواده گرانقدرشان به فیض شهادت نایل آمدند، افزود: بنده شاید حدود سال ۸۸ و ۸۹ بود که برای انجام کاری به بیت رهبری دعوت شدم؛ در این جلسه که خانم و یکی از دخترهای مقام معظم رهبری تشریف داشتند؛ حضرت آقا، با آن لبخند زیبا وارد شده و دل همه ما را شاد کردند.

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان خاطره ای از حضور در بیت رهبری، گفت: امام شهیدمان از بنده در خصوص پزشکیان سئوالی مطرح فرمودند که نظر حقیر را در خصوص ایشان (نماینده وقت مردم تبریز) جویا شدند.

وی اظهار کرد: بعد از اینکه صحبت های مقدماتی راجع به موضوع انجام شد، ایشان از بنده پرسیدند که این آقای دکتر پزشکیان (نماینده وقت مردم تبریز) چطور آدمی هستند؛ من هم یک جمله خدمت ایشان عرض کردم که مرحوم دکتر شریعتی راجع به ابوذر غفاری در یکی از کتاب‌ها گفتند که سوسیالیست خداپرست، آقای پزشکیان عدالت خواه و سوسیالیست خداپرست هستند و نسبت به مردم یک دیدگاه کاملا عدالت خواهانه دارند و اینکه مردم در عدالت کامل زندگی کنند.

ضمناً پاکدستی ایشان، سلامت اقتصادی و مالی و اینکه وقتی که حرفی را می زنند با اعتقاد صحبت می کنند و سعی میکنند به آن عمل کنند.

دستجردی ادامه داد: رهبر شهید لبخندی زده و تایید کردند و این نشانه ای است که از آن زمان، رهبری معظم نسبت به جناب آقای دکتر پزشکیان نظر مساعد داشتند.