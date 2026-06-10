به گزارش خبرنگار مهر، حسین ترش‌آبی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه جشنواره نمایشگاه مدرسه انقلاب بیان کرد: مدرسه انقلاب تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه میدان تربیت، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی نوجوانان است.

وی با اشاره به جایگاه این رویداد دانش‌آموزی اظهار کرد: مدرسه انقلاب فضایی است که در آن دانش‌آموز صرفاً تماشاگر نیست، بلکه با مطالعه، پژوهش، تولید محتوا و روایتگری، نقش‌آفرینی مؤثری در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها بر عهده می‌گیرد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان جنوبی افزود: دانش‌آموزان در مدرسه انقلاب تمرین می‌کنند برای باورهای خود اندیشه کنند، سخن بگویند و اثرگذار باشند و این موضوع، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حرکت فرهنگی و تربیتی است.

ترش‌آبی حضور گسترده دانش‌آموزان در برپایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در مدارس استان را مایه افتخار دانست و گفت: نوجوانان خراسان جنوبی با انگیزه، خلاقیت و احساس مسئولیت، نشان دادند نسلی توانمند، امیدوار و آماده نقش‌آفرینی در آینده کشور هستند.

وی بیان کرد: امید است اختتامیه چهاردهمین دوره مدرسه انقلاب، پایان یک برنامه نباشد، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از حضور و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مدرسه، جامعه و آینده ایران اسلامی باشد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر بخواهیم مدرسه انقلاب را در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم «مدرسه انقلاب یعنی اعتماد به نوجوان» و هر جا به نوجوانان اعتماد شده، نتایجی فراتر از انتظار به دست آمده است.

به گفته وی، حدود ۱۵۰ مدرسه متوسطه اول و دوم و دو هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در جشنواره مدرسه انقلاب نقش‌آفرینی کردند.