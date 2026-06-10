عزیزی زلانی: کردستان باید از فرصت پساجنگ برای توسعه گردشگری بهره ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عزیزی زلانی، بعدازظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیران پایگاههای ملی زیویه، کرفتو و پایگاه جهانی هورامان، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان کردستان برای توسعه گردشگری تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه سالها فعالیت در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که امروز در استان کردستان وجود دارد، نشانههای مثبتی از همدلی، انگیزه و نگاه حرفهای در میان مدیران و مسئولان استان مشاهده میشود که میتواند زمینهساز تحولات مهم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری باشد.
مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراث فرهنگی افزود: کار زمانی ارزشمند و ماندگار میشود که علاوه بر انجام وظایف اداری، با کیفیت، انگیزه و نگاه حرفهای همراه باشد. امروز فرصت مناسبی فراهم شده تا با همکاری همه دستگاهها، مسیر تازهای برای توسعه گردشگری استان ترسیم شود.
عزیزی زلانی با اشاره به تجربه ثبت جهانی هورامان گفت: عزم و ارادهای که در استان برای ثبت جهانی این پرونده وجود داشت، موجب شد تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف به کار گرفته شود و نتیجه آن ثبت یکی از ارزشمندترین پروندههای میراث جهانی کشور بود.
وی ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی کردستان را کمنظیر دانست و تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای ایجاد جاذبههای گردشگری به دنبال ساختن هویت و تاریخ هستند، اما کردستان و منطقه غرب کشور از ظرفیتهای غنی تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردارند که باید بهدرستی معرفی و بهرهبرداری شوند.
مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه صرف وجود ظرفیتهای گردشگری کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای تبدیل این ظرفیتها به مقصد گردشگری، توسعه زیرساختها ضروری است. بدون فراهم شدن امکانات و خدمات مناسب، نمیتوان انتظار جذب گردشگران را داشت.
وی همچنین به چشمانداز گردشگری کشور در دوران پس از جنگ اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی نشان میدهد پس از پایان بحرانها، علاقه به شناخت کشورها و فرهنگ ملتها افزایش مییابد. ایران نیز با برخورداری از تمدن و هویت تاریخی غنی میتواند از این فرصت برای جذب گردشگران بهرهمند شود.
عزیزی زلانی ادامه داد: باید از هماکنون برای آمادهسازی استان و توسعه زیرساختهای گردشگری برنامهریزی شود تا در صورت افزایش ورود گردشگران، استان با کمبود امکانات مواجه نشود.
وی مهمترین عامل موفقیت در مدیریت را انگیزه دانست و افزود: هرجا انگیزه وجود داشته باشد، دانش، ارتباطات و سایر ظرفیتها نیز شکل میگیرد. خوشبختانه در مجموعه میراث فرهنگی استان این انگیزه و روحیه همکاری وجود دارد.
مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراث فرهنگی همچنین بر لزوم جذب منابع مالی متنوع تأکید کرد و گفت: علاوه بر اعتبارات دولتی، باید از ظرفیتهای ملی و بینالمللی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای میراث فرهنگی و گردشگری استفاده شود.
وی از مدیران جدید پایگاهها خواست با تدوین برنامههای مشخص و اولویتبندی پروژهها، زمینه جذب اعتبارات و اجرای طرحهای توسعهای را فراهم کنند و افزود: با همکاری فرمانداران، مدیران استانی و مجموعه وزارتخانه میتوان از ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای پیشتاز در استان بهره گرفت.
در پایان این مراسم، زهرا فاتحی به عنوان سرپرست پایگاه غار کرفتو، نعمت حریری به عنوان سرپرست پایگاه ملی زیویه و هوشنگ مهدوی به عنوان سرپرست پایگاه میراث جهانی هورامان معرفی شدند.
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