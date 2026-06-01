بانوان ایران اتفاق بزرگی را در آسیا رقم زدند/ ۴ سهمیه به نام کسی نیست

وجیهه نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کسب چهار سهمیه ترامپولین در بازیهای آسیایی از سوی اتحادیه ژیمناستیک آسیا گفت: این اتفاق خیلی بزرگی بود و خدا را شکر با توجه به عملکرد خوب ملیپوشان در مسابقات قهرمانی آسیا این چهار سهمیه به ژیمناستیک ایران تعلق گرفت.
وی ادامه داد: فدراسیون ژیمناستیک از سال ۱۳۲۱ راه اندازی شده و از آن سال و حتی بعد از انقلاب که ۴۷ سال از آن میگذرد ما در بخش دختران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نداشتیم و رقابتهای قهرمانی آسیا در ترامپولین اولین اعزام دختران ایران بود که بعد از انقلاب افتاد.
وی ادامه داد: مدالهایی که دختران ایران در این مسابقات کسب کردند اولین مدال قبل و بعد از انقلاب بوده است و از این بابت اهمیت زیادی داشت. در این مسابقات یلدا حسنشوکتی و شقایق چراغی در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان بانوان موفق به کسب مدال نقره آسیا شدند و اولین مدال رسمی بینالمللی بانوان ژیمناست ایران در تاریخ به ثبت رساندند. همچنین آریا اخوان و عماد بالانژاد در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان پسران مدال برنز آسیا را کسب کردند.
نقوی تأکید کرد: در بخشهای انفرادی نیز نمایندگان ایران نتایج قابل توجهی به دست آوردند؛ به طوری که یلدا حسنشوکتی و فاطمه توسلی در رده بزرگسالان چهارم و پنجم آسیا شدند و عماد بالانژاد و آریا اخوان نیز در رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال در جایگاههای چهارم و ششم قرار گرفتند. این نشان میدهد که ما حتی در بخش انفرادی هم به سکوی آسیایی نزدیک شدیم و میتوانیم در سالهای بعدی روی مدال انفرادی حساب باز کنیم.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک عنوان کرد: کسب مدال در رده بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا اتفاق بزرگی بود که خوشبختانه کسب سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا را در پی داشت. شاید هنوز برخی باورشان نشده که ما سهمیه ناگویا را داریم. اما این اتفاق بزرگ رخ داد و ما در بخش بانوان دو سهمیه و در بخش آقایان در بازیهای آسیایی ناگویا دو سهمیه خواهیم داشت. در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هنگکنگ یکی از اتفاق خوب این رقابتها کسب مدال در رده جوانان بود که این نشان میدهد ما در بخش جوانان هم سرمایهگذاری خوبی داشتیم و در آینده این نسل میتواند کارهای بزرگی انجام دهد.
وی گفت: ورزشکاران ما در مسابقات قهرمانی آسیا با نفراتی رقابت کردند که جزو مدعیان هستند؛ ورزشکارانی از چین، ژاپن، ازبکستان، کره جنوبی، قزاقستان جزو تیمهای قوی و مطرح هستند که اتفاقا همین تیمها در بازیهای آسیایی ناگویا حضور خواهند داشت. مسابقات قهرمانی آسیا این اعتماد به نفس را به ورزشکاران ایران داد تا آنها به این باور برسند که از حریفان خود کم ندارند.
نقوی در مورد انتخابی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: چهار سهمیهای که از سوی اتحادیه ژیمناستیک آسیا به ترامپولین ایران داده شد به نام ورزشکار نیست. بنابراین ما مسابقه انتخابی برگزار خواهیم کرد و بهترین نفرات را در رشتههای ترامپولین و هنری به بازیهای آسیایی ناگویا اعزام خواهیم کرد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در مورد شرایط اردوی تیمها گفت: ما جزو معدود رشتههایی هستیم که از برج ۹ هدفگذاری ما روی بازیهای آسیایی ناگویا بود. در این باره چند قدم بزرگ هم برداشتیم و یکی از آن برگزاری اردوهای مستمر و باکیفیت بود.در رشته ترامپولین حدود ۱۱ اردو در بخش دختران و پسران برگزار کردیم. یک اردو در ترکیه داشتیم که فکر میکنم آن اردو ما را چند ماه جلو انداخت چون وقتی تیم ترکیه سطح کیفی تمرینات ورزشکاران ما را دید، تصمیم گرفتند اردوی مشترک با ورزشکاران ایران داشته باشند. این اتفاق باعث شد ورزشکاران ما به این خودباوری برسند که در مسابقات قهرمانی آسیا میتوانند حریفان را شکست دهند.
نقوی خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون در دو بخش ترامپولین و هنری ما ۲۱ اردو برگزار کردیم. اردوهایی که ماساژور، بدنساز، استخر و روانشناس داشت. در بحث روانشناس از کمیته ملی المپیک هم کمک گرفتیم و هدفمان این بود که اردوها با سطح کیفی قابل قبولی برگزار شود. در حال حاضر تیم هنری برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر میشوند، ما در بخش بزرگسالان هدفمان کسب سهمیه بازیهای آسیایی ناگویاست و در بخش جوانان به دنبال سهمیه داکار هستیم. تیم هنری در صورت کسب سهمیه شانس مدال در بازیهای آسیایی ناگویا دارد و به همین خاطر اردوهای ما به صورت مستمر تا ناگویا برگزار خواهد شد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در مورد لایسنس ملیپوشان هنری گفت: نامه از سوی فدراسیون جهانی ژیمناستیک به ما ایمیل شد و لایسنس ملیپوشان هنری را تأیید کردند. این اتفاق در مورد ترامپولین هم افتاد. به هر حال برخی ورزشکاران جدید هستند و باید برخی دورهها را بگذرانند.
وی بااشاره به حمایتهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات بزرگی که فدراسیون ژیمناستیک شاهد آن بود بحث به روز شدن تجهیزات بود. ما سالهاست که دستگاههای فرسوده داشتیم و الان با کمک وزارت ورزش و حمایتهایی که صورت گرفته این تجهیزات به فدراسیون ژیمناستیک رسید. خوشبختانه حمایتها از سوی وزارت خوب بود و از کمیته ملی المپیک هم مطالباتی داشتیم که امیدوارم آن موارد هم محقق شوند.
