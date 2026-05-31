احتمال ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

در فرودین ماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفته است. اگر چه فدراسیون جهانی بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته بود نام زهرا اینچه درگاهی را از سایت خود حذف کرده اما معتقد بود که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس فدراسیون سرپرست است و وجیهه نقوی در این فدراسیون نقشی ندارد.

دلیل آن هم این است که در مجمعی که برگزار شد برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند اما چون در دستور جلسه ارائه شده به فدراسیون جهانی این موضوع (برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تائید فدراسیون جهانی نرسید.

در نهایت با هماهنگی فدراسیون جهانی ژیمناستیک ۲۲ اردیبهشت مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.

پس از پایان مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک، شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش اعلام کرد ثبت‌نام نامزدهای ریاست این فدراسیون از ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد و پس از بررسی شرایط احراز، زمان دقیق انتخابات اعلام می‌شود. معاون وزیر ورزش تأکید کرد که هدف این است تا ظرف سه ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود تا پیش از بازی‌های آسیایی، فدراسیون دارای رئیس باشد.

البته در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه طبق وعده معاون وزیر ورزش ثبت نام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک انجام نشد چرا که هنوز فدراسیون جهانی مجمع فوق‌العاده این فدراسیون را تأیید نکرده است.بر همین اساس چهارم خردادماه مسئولان فدراسیون ژیمناستیک با فدراسیون جهانی جلسه آنلاین برگزار کردند تا پس از تأیید مجمع فوق‌العاده فدراسیون ساز و کار انتخابات از سر گرفته شود و برای ثبت نام نامزدهای پست ریاست این فدراسیون اقدام کنند.

وجیهه نقوی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه با مسئولان فدراسیون جهانی ژیمناستیک گفت: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و مسئولان فدراسیون جهانی موضوعات را قبول کردند، البته ابهاماتی از طرف آنها وجود داشت که در حال بررسی آن هستند ولی مشکل خاصی وجود ندارد.

وی در مورد زمان ثبت نام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک گفت: ما در این مدت درگیر موضوعات اردو و خرید تجهیزات بودیم. منتظر تصمیم وزارت ورزش هستیم. مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک هم به صورت قانونی برگزار شده و حتی نماینده فدراسیون جهانی به صورت آنلاین مجمع فوق العاده را رصد کرده و از چند و چون کارها باخبر هستند و با هماهنگی آنها همه کارها پیش رفته است. برای ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون همانطور که گفتم منتظر دستور وزارت ورزش هستیم ولی فکر می‌کنم احتمالا در همین هفته ثبت نام انجام شود.