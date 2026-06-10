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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

بقایی: جام جهانی نباید بهانه‌ای برای آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود

بقایی: جام جهانی نباید بهانه‌ای برای آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود

سخنگوی‌ وزارت خارجه کشورمان گفت: جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برخوردهای ناشایست صورت‌گرفته با بازیکنان و اعضای کارد فنی تیم‌های فوتبال برخی کشورها در مبادی ورودی آمریکا نوشت: فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملت‌ها است نه بهانه‌ای برای بازکردن صندوق کینه‌ها و گشودن عقده‌ها بنا به امر دولتمردان.

سخنگوی‌ وزارت خارجه افزود: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.

بقایی عنوان کرد: همزمان با انتشار گزارش‌های رفتارهای ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و میهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکی‌ها از تیم‌های فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاه‌های باشکوه و بزرگنمایی‌های سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده می‌شود.

وی‌ گفت: اعتبار یک میزبان را نه صرفا امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی می‌سازد که برای فوتبال به آن کشور می‌آیند.

کد مطلب 6856489
نفیسه عبدالهی

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