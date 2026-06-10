به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، در پی شکایت چند تن از شهروندان الیگودرزی مبنی بر سرقت از خانه‌باغ‌ها و ویلاهای حاشیه شهر توسط افراد ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

اشراف اطلاعاتی و عملیات ضربتی برای دستگیری سارقان

با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی صورت‌گرفته، اعضای یک باند ۴ نفره سارقان حرفه‌ای شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی همگی دستگیر شدند.

توقیف دو دستگاه خودروی مورد استفاده سارقان

بر اساس این گزارش، دو دستگاه خودرو که توسط سارقان مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد. متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از شهروندان درخواست کرد: با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.