به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد از شناسایی و دستگیری دو سارق فروشگاههای زنجیرهای خبر داد و اظهار کرد: در پی وصول گزارشهایی مبنی بر سرقت از فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهر همدان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ مدرس با انجام اقدامات فنی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق شدند دو سارق شامل یک مرد و یک زن را در این ارتباط شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان با بیان اینکه متهمان پس از دستگیری و انتقال به مقر انتظامی تحت بازجویی قرار گرفتند، تصریح کرد: متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به سه فقره سرقت کالا از جمله انواع کنسرو و سایر اقلام به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون ریال از فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهر اعتراف کردند.
سرهنگ طولابینژاد در پایان ضمن اشاره به تکمیل پرونده و تحویل متهمان به مرجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن، اقدامات لازم برای برقراری نظم و امنیت صورت پذیرد.
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