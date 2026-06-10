ضربات مهلک حزب الله به اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان عصر امروز چهارشنبه با انتشار بیانیههایی از اجرای چند عملیات دقیق هوایی علیه تجهیزات لجستیکی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار مرزی خبر داد.
مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که در یکی از این عملیاتها، یک دستگاه خودروی مخابراتی ارتش رژیم صهیونیستی را در تپه «الصلعه» واقع در منطقه «القنطره» در جنوب لبنان هدف قرار داده است. این حمله با استفاده از یک پهپاد انتحاری (ریزپرنده ابابیل) انجام شد و هدف با دقت مورد اصابت قرار گرفت.
حزبالله در بیانیهای دیگر از حمله همزمان دو پهپاد به دو هدف مجزا خبر داد؛ در این عملیات، یک خودروی ترابری نظامی دشمن در منطقه القنطره و همچنین محل استقرار نظامیان صهیونیست در داخل یک چادر در اطراف شهرک «زوطر الشرقیه» هدف قرار گرفتند.
حزب الله با انتشار بیانیههایی از اجرای چند عملیات دقیق هوایی علیه تجهیزات لجستیکی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار مرزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان عصر امروز چهارشنبه با انتشار بیانیههایی از اجرای چند عملیات دقیق هوایی علیه تجهیزات لجستیکی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار مرزی خبر داد.
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