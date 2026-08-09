به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، از آغاز روند اجرایی پروژه احداث یکی از بزرگترین میدانهای منطقه در ورودی شهر شریفآباد از سمت شهرک صنعتی شنزار خبر داد.
وی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و ایجاد دسترسی مناسبتر برای مردم و صنعتگران منطقه عنوان کرد.
فرماندار پاکدشت افزود: با پیگیری فرمانداری و شهرداری شریفآباد، اعتبار مورد نیاز این پروژه به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین شده و مراحل اولیه اجرای آن در حال انجام است.
قمی تصریح کرد: احداث این میدان در رفع یکی از گرههای ترافیکی ورودی شریفآباد، افزایش ایمنی مسیر و بهبود شرایط تردد نقش مؤثری خواهد داشت.
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