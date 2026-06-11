تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین لحظاتی پیش اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه کفرجوز و حبوش در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند. منطقه عباسیه و شهرک شوکین در استان نبطیه از دیگر مناطقی است که هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

شبکه خبری الجزیره نیز از انجام موج جدیدی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب و شرق لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک‌های الصوانه و مجدل سلم در جنوب لبنان را دو بار هدف حمله قرار دادند.

بر اساس این گزارش همچنین حملاتی به شهرک‌های صریفا، برج قلاویه و تولین در جنوب لبنان انجام شد.

الجزیره اعلام کرد که رژیم صهیونیستی شهرک دیرکیفا در شهر صور واقع در جنوب لبنان را نیز هدف حمله قرار داده است.

یک پهپاد رژیم صهیونیستی نیز منطقه مشغره در بقاع غربی در شرق لبنان را بمباران کرده است. از تعداد شهدا و قربانیان این حملات خبر دقیقی منتشر نشده است.