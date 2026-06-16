به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اگر برخی کاربران «شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت» را بیش از حد واقع‌گرایانه می‌دانند، اکنون گزینه دیگری برای تجربه پرواز مجازی در اختیار دارند. سرویس «گوگل ارث» نیز حالت شبیه‌ساز پرواز خود را راه‌اندازی کرده و کاربران سراسر جهان می‌توانند از طریق مرورگرهای اینترنتی به آن دسترسی داشته باشند. نشریه «اندروید پلیس» با استناد به پستی از گوگل در شبکه‌های اجتماعی، از عرضه این قابلیت خبر داده است.

«گوگل ارث» در سال ۲۰۲۴ امکان مشاهده بازآفرینی‌های تاریخی در زمان و مکان دلخواه را ارائه کرد و در سال بعد نیز قابلیت‌های بیشتری به این سرویس افزوده شد.

کاربران پس از ورود به بخش Explore Earth، می‌توانند گزینه Flight Simulator را در منوی ابزارها مشاهده کنند. همچنین راهنمایی برای کاربران تازه‌کار در نظر گرفته شده تا با نحوه استفاده از این قابلیت آشنا شوند. با این حال، گوگل تأکید کرده است که این ویژگی هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و ممکن است کاربران هنگام پرواز مجازی با برخی مشکلات یا رفتارهای غیرمنتظره مواجه شوند.

گوگل همچنین تأکید می‌کند که این قابلیت به معنای قرار گرفتن در کابین خلبانی یک هواپیمای واقعی بوئینگ ۷۴۷ نیست. این شرکت در توضیح این ویژگی نوشته است: «شبیه‌ساز پرواز گوگل ارث برای کاوش و سرگرمی طراحی شده و هدف آن ارائه آموزش هوانوردی با دقت و واقع‌گرایی حرفه‌ای نیست.»