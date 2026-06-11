https://mehrnews.com/x3cj77 ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6857506 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ یکصد و سومین شب مقاومت و پایداری مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو یکصد و سومین شب مقاومت و پایداری مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6857506 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانیها در دفاع و پشتیبانی از وطن برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما