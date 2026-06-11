روایتی از خانه دریادل شهید گیلانی؛ مصطفی تاب فراق امام شهید را نیاورد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در روزهای افتخار آفرینی مردم مبعوث‌ شده ایران اسلامی در دفاع مقدس سوم، مردم مقاوم این سرزمین کهن هم قهرمان دیدند، هم قهرمان شدند و هم قهرمان پروراندند. هر کدامشان در جایگاه خود برای این روزهای تاریخی ایران نقش‌آفرین شدند.

در این میانه، نام برخی‌ها نه تنها عامل آرامش قلب‌ های ما و لرزه بر جان دشمنان این مردم انداخته، بلکه تاریخ این روزهای ایران را با رشادت و شجاعت متبلور ساختند.

از شمال و جنوب، شرق و غرب، هر دیاری قهرمان‌ پرور بود و هر قهرمانی به‌آسمان پیوست. از قهرمان تنگستان ایران تا همرزم شهید رهبرمان در گیلان، همگان خوش درخشیدند و برای این درخشندگی، جان خود را تقدیم این ملت عظیم کرده و به لشکر آسمانی حضرت سیدعلی پیوستند.

تنگستان و گیلان؛ روایتی از دو قهرمان بی‌قرین

همگان با شنیدن نام دریاسالار ایران، قهرمان تنگستان، سردار شهید تنگسیری، یاد رشادت‌ها و قهرمان ی‌هایش می‌افتند و شهادت او را تنها مزد درخور شأن او می‌دانند. اما در کنار او، فرزندان دریادلش نیز رخت شهادت پوشیده‌اند تا در لشکر آسمانی هم همراه و محافظش باشند و راه ناتمام این مسیر را از آسمان دنبال کنند.

خبر رسید دعوت شده‌ایم به یک میهمانی ویژه؛ دیدار با خانواده دریادلی که جگرگوشه‌ شان همراه با قهرمان تنگستان به لشکر آسمانی پیوست. بی‌قرار از دیدار، به سمت مسیر حرکت کردیم. در همه این مسیر، به یاد دلاوری‌ های دریادلان و معماران عظیم تنگه هرمز اندیشیدیم که چه فرزندانی پروراندند. فرزندانی که شعارشان این است: «نیمی از ما شهید شده‌ایم و نیمی دیگر در انتظار شهادتیم و این عامل قدرت ماست.»

خانه شهید؛ روایتی از سکوت پرصدا

با طی کردن مسیر، خانه شهید را یافتیم. به منزل شهید والامقام دریادل ایران، همراه و همدل سردار شجاع تنگستان، شهید «مصطفی اسدی» رسیدیم تا ضمن دیدار با خانواده شهید، راوی قدرشناسی مردم رشت نه، مردم ایران به همسر شهیدش باشیم و دیداری تازه کنیم.

در باز شد. همسر شهید به رسم میزبانی به استقبال آمد تا میزبان میهمانان همسر شهیدش باشد و کمی با دیدن هم‌ لباسانِ همسرش التیام یابد. ذکر و یادش، کمی قلب زخمی‌اش را مرحمت باد.

جای جای خانه با قاب عکس شهید مزین شده بود. همسر شهید با گوشه چشمی خیره به قاب عکس‌ها، انگار با «آقا مصطفی» نجوا می‌کرد: «میهمان آمده، باز هم تو نیامدی؟» چشمانش پر از حرف بود. دلتنگی و سکوتش پر از صدا بود از فراق همسری که دیگر نیست تا ایران قوی بماند.

مصطفی تاب فراق امام شهید را نیاورد

همسر شهید در یک سکوت پرمعنا فرو رفته بود که ناگهان صدای میهمانان، حواسش را از قاب عکس رها کرد. رو به جمعیت گفت: مصطفی اهل خانواده بود و ایران‌دوستی‌اش زبانزد. حالا او تاب فراق امام شهیدمان را نیاورد و به دیدار ایشان در آسمان‌ها رفته است.

از سپاه ناحیه مرکزی رشت برای خانواده شهید «مصطفی اسدی» میهمان آمده بود تا بگویند اگر مصطفی نیست، همرزمانش در هر لباس و جایگاهی، مسیر و راهش را به اذن الله ادامه خواهند داد.

در این میهمانی، برادرخانم شهید گفت: همسرش آنقدر دلتنگ است که هر روز یا نهایت یک روز درمیان اگر به دیدار همسرش در بندر انزلی نرود، آرام نمی‌گیرد. سکوت در جلسه حاکم شد و فضای خانه پر بود از دلتنگی این خانواده عزیز و گمنام شهید.

فرمانده سپاه رشت: شهید اسدی، الگوی گام دوم انقلاب بود

سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت که میهمان این خانواده شهید بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید گفت: بارها او را در کنار شهید تنگسیری عزیز دیده بودم و ذکر و خیر خلوص، ایمان، اراده، وطن‌دوستی و ولایتمداری‌اش را شنیده‌ام.

سرهنگ امینی ادامه داد: فرزند دریا بود و دریادلی از دیار گیلان که در کنار معمار بزرگ تنگه هرمز درخشان بود و همراه مرادش به دیدار حضرت سیدعلی عزیز در آسمان‌ها رفت.

در همین لحظه، همسر شهید دوباره خیره به قاب عکس شد و با لبخندی تلخ اما از سر دلتنگی گفت: او مسیر الهی خود را انتخاب کرد و به آرزویش رسید. ما مانده‌ایم و دلتنگی. باید همراه فرزندش، مسیر این شهید عزیز را در پیش بگیریم.

فائزه محزون همسر شهید در ادامه از فعالیت ورزشی و روحیه ورزشکاری شهید گفت و اراده پولادین همسرش برای دفاع از آب‌های سرزمینی این کشور پهناور را الگویی محکم برای فرزندش عنوان کرد و ادامه داد: مصطفی دریادل بود و مدافع ایران قوی. در این مسیر به آرزوی خود رسید.

انتقام خون فرزندان ایران به‌زودی رقم می‌خورد

سرهنگ امینی در ادامه صحبت‌های همسر شهید گفت: اراده پولادین شهید اسدی‌ها که جوان گام دوم انقلاب هستند، نتیجه آموختن در مکتب توحیدی امام شهیدمان بود. مقاومت و ایستادگی ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان الگویی الهام‌بخش برای همه ملت‌های آزاده جهان به یادگار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه شهید مصطفی اسدی همان جوان مومن انقلابی مورد تأکید امام شهیدمان در گام دوم انقلاب است، افزود: اراده دریادلان در میدان و پشتوانه حافظان خیابان، دشمن شرور را دچار خطای محاسباتی کرده است. دشمن با قدرت توحیدی فرزندان این دیار مواجه شده و شکست مفتضحانه در انتظار شیطان بزرگ است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به آیات و روایات، پیروزی را از آنِ امت حزب‌الله دانست و افزود: نصرت الهی همواره با رزمندگان اسلام است و انتقام خون فرزندان شهید ایران اسلامی و امام شهیدمان به دست رزمندگان میدان، به زودی رقم خواهد خورد ان‌شاءالله.

زن ایرانی؛ شبیه‌ترین نسخه به زینب کبری (س)

همسر شهید کمی از دلتنگی‌اش گفت و از میزبانی میهمانان همسر شهیدش ابراز خرسندی کرد. با دلی شکسته از فراق همسر رشید و شهیدش، برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کرد.

این گونه چشمان همه ملت ایران به دعای خالصانه همسران شهدا ماند. چرا که امروز زن ایرانی با مقاومت مثال‌زدنی خود، شبیه‌ترین نسخه زنان به حضرت زینب کبری (س) شده است

گفتنی است، شهید مصطفی اسدی، رزمنده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همرزم سردار شهید تنگسیری بود که در ششم فروردین امسال به شهادت رسید.