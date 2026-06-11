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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

افشین: زیرساخت حقیقی این سرزمین، تمدن کهن، فرهنگ و هنر ماندگارش است

افشین: زیرساخت حقیقی این سرزمین، تمدن کهن، فرهنگ و هنر ماندگارش است

معاون علمی رئیس جمهور گفت: ایران را تنها با جاده، نیروگاه و کارخانه نمی‌توان تعریف کرد. زیرساخت حقیقی این سرزمین، تمدن کهن، فرهنگ و هنر ماندگار، سرمایه انسانی و … است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نسبت به تهدیدات چند باره رئیس جمهور امریکا مبنی بر بمباران زیرساخت ها واکنش نشان داد.

حسین افشین در پیامی نوشت:

ایران را تنها با جاده، نیروگاه و کارخانه نمی‌توان تعریف کرد. زیرساخت حقیقی این سرزمین، تمدن کهن، فرهنگ و هنر ماندگار، سرمایه انسانی، علم و فناوری و مردمی هستند که در طول تاریخ، از دل دشوارترین آزمون‌ها، آینده‌ای نو آفریده‌اند.

می‌توان بناها را ویران کرد، اما دانشی را که در ذهن‌ها شکل گرفته، فرهنگی را که در جان یک ملت ریشه دوانده و اراده‌ای را که از تاریخ و هویت نیرو می‌گیرد، نمی‌توان نابود کرد.

قدرت ایران تنها در آنچه ساخته است نیست؛ در توان بازسازی، نوآوری و برخاستن دوباره است. از همین رو، هر تهدیدی عزم ملی برای پیشرفت، تولید دانش و ساختن فردایی بهتر را استوارتر خواهد کرد.

فردای ایران را نه تهدیدها، بلکه دانش، فرهنگ، فناوری و اراده ایرانیان رقم خواهد زد.

حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

🆔 @pr_isti

کد مطلب 6856941
مهتاب چابوک

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