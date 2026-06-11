کارلسون: تنگه هرمز باز نشد؛ کم کم محدودیت قدرت آمریکا را می فهمیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکر کارلسون خبرنگار و فعال سیاسی آمریکایی در سخنانی اعلام کرد: چه دوست داشته باشید و چه خوشتان نیاید، ایران به طور منحصر به فردی از فلسطینیها و مردم لبنان حمایت میکند.
این خبرنگار و فعال سیاسی آمریکایی ادامه داد: بقیه جهان با وحشت این را تماشا می کنند و هیچ کس دیگری کاری در این باره انجام نمی دهد.
تاکر کارلسون سپس اضافه کرد: با وجود داشتن آن ارتش، با وجود ناوهای هواپیمابری که ۱۲۰ میلیارد دلار برای به آب انداختن آنها هزینه شده است، ارتش ایالات متحده نتوانسته است آن تنگه (تنگه هرمز) را برای حمل و نقل به سایر نقاط جهان و کالاهای جهانی در ماههای اخیر باز کند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین ما قبل از هر چیز محدودیتهای قدرت نظامی آمریکا را آموختهایم. کارهایی وجود دارد که ما نمیتوانیم انجام دهیم.
وی سپس در ادامه افزود: چیزی که ما واقعا داریم یاد میگیریم این نیست که ترامپ یک فرمانده کل قوا و قطعاً یک دیپلمات نیست. اگر ۳۸ بار از یک توافق خبر دهید و آن معامله محقق نشود، شما یک معاملهگر نیستید. متاسفانه، چیزی که ما داریم کم کم میفهمیم، نه فقط محدودیتهای ترامپ، بلکه محدودیتهای قدرت آمریکاست.
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