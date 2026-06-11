داداشی: سامانه بارشی تا شنبه شب در خراسان شمالی فعال است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا عصر آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در نوار جنوبی استان گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد و در ساعات شب نیز افزایش موقت ابر و در برخی مناطق نیمه شرقی احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از اوایل وقت جمعه شب با تشدید ناپایداری‌های جوی، افزایش ابر و فعالیت سامانه بارشی به‌صورت متناوب تا اواخر وقت شنبه شب در استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بارش پراکنده باران در برخی ساعات و به‌ویژه طی روز شنبه در ساعات بعدازظهر و شب به شکل رگبار باران و رعد و برق با احتمال تگرگ بیشتر در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع صاعقه، بارش تگرگ، جاری شدن روان‌آب به‌صورت محدود و محلی و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده است.

وی بیان کرد: روز یکشنبه جو پایدار همراه با آسمانی صاف در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود اما از بعدازظهر دوشنبه دوباره رشد ابر، وزش باد شدید، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق نیمه شمالی و جنوب شرق استان پیش‌بینی می‌شود.

داداشی درباره وضعیت دمایی استان افزود: تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در اغلب مناطق خراسان شمالی مورد انتظار است.

وی در پایان اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و جاجرم با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند و کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱۶ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.