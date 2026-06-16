نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پدیده غالب جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی و در پاره‌ای نقاط رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: شدت بارش‌ها در برخی مناطق شرق و جنوب شرق خراسان شمالی و برای روز چهارشنبه در جنوب شرق برآورد می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی و وزش باد و گردوخاک در خراسان شمالی، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده که اعتبار آن از تا چهارشنبه شب خواهد بود.

داداشی ادامه داد: برای روزهای پایانی هفته، جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود، هرچند در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی نیز برای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی طی شبانه‌روز گذشته گفت: ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد طی این مدت به ترتیب ۱۷ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

داداشی افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان نیز رازوجرگلان با ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شدند.