نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، با تشدید ناپایداریهای جوی در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار باران و رعد و برق همراه با احتمال تگرگ در مناطق نیمه شمالی، دامنهها، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: به صورت محدود و محلی نیز احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد و هشدار سطح زرد هواشناسی تا اواخر وقت امشب برای استان اعتبار دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: یکشنبه جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود و آسمان اغلب مناطق صاف پیشبینی میشود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و در مناطق نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید همراه با غبار محلی دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: از دوشنبه تا اواسط شب چهارشنبه با تشدید ناپایداریها، رشد ابر، وزش باد لحظهای شدید، رگبار باران و رعد و برق به صورت متناوب در مناطق مختلف خراسان شمالی رخ خواهد داد.
داداشی افزود: شدت بارشها در روز دوشنبه بیشتر در مناطق نیمه شمالی و بخشهایی از شمال غرب استان، روز سهشنبه در تمامی مناطق خراسان شمالی و روز چهارشنبه عمدتاً در مناطق نیمه شرقی استان پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز بیان کرد: برای امروز کاهش نسبی دما و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش دما در خراسان شمالی مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان ثبت شد. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۹ و ۳۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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