امیدی: دوره دبیران امور مساجد جنوب کشور در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی صبح پنج شنبه در آیین افتتاحیه دوره آموزشی‌توجیهی دبیران واحدهای امور مساجد شهرستانی چهار استان جنوب کشور که در سالن ولایت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد، گفت: این دوره با هدف پیگیری مسائل حوزه مسجد، پاسخگویی به دغدغه‌ها و پرسش‌های فعالان مسجدی و رفع ابهامات موجود در قالب کارگاه‌های آموزشی برگزار شده است.

وی افزود: با حضور مسئولان و میهمانانی از قرارگاه ملی مسجد، زمینه مناسبی برای گفت‌وگو، مباحثه و تبادل نظر میان شرکت‌کنندگان فراهم شده تا گره‌های ذهنی و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌های مسجدی برطرف شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس با تأکید بر نقش تاریخی و اجتماعی مساجد عنوان کرد: مساجد همواره به عنوان سنگرهای فرهنگی، دینی و اجتماعی شناخته شده‌اند و حفظ و تقویت این جایگاه از مهم‌ترین اهداف برگزاری چنین دوره‌هایی است.

امیدی ادامه داد: مباحث ارائه‌شده در این دوره می‌تواند به تقویت اعتقادات دینی، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای نقش‌آفرینی مساجد در جامعه کمک کند.

وی با اشاره به برگزاری این دوره در جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) گفت: بهره‌مندی از فضای معنوی سومین حرم اهل بیت(ع) و توسل به فرزندان امام موسی کاظم(ع) از اهداف انتخاب شیراز برای میزبانی این برنامه بوده است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس خاطرنشان کرد: برای این دوره سه کارگاه تخصصی با عناوین «برنامه ۱۴۰۵»، «سامانه‌ها و فرآیندها» و «عملیات میدانی» پیش‌بینی شده است که شرکت‌کنندگان در قالب سه گروه در آن‌ها حضور خواهند یافت.

وی همچنین از برگزاری کارگاه «ایده و تجربه» در نوبت عصر خبر داد و گفت: این کارگاه با موضوع نقش مساجد در تشکیل، تعمیق و گسترش تجمعات مردمی برگزار می‌شود و بخش‌هایی برای پرسش و پاسخ، هم‌اندیشی و انتقال تجربیات نیز در نظر گرفته شده است.