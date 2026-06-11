طرح «برای ایران می خوانیم، می مانیم و می سازیم» در ارومیه اجرا می شود

زهرا آبسوران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت‌ های تابستانی امسال با شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» برگرفته از گفتمان بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و بر تقویت هویت ملی، امید، استقامت و نقش‌آفرینی نسل آینده در پیشرفت کشور تاکید دارد.

وی ادامه داد: کانون در سال جاری با شعار «برای ایران می‌خوانیم، می‌مانیم و می‌سازیم» در تلاش است با همراهی خانواده‌ها و حمایت مسئولان، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

آبسوران تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، مطالبه‌گر و اهل گفت‌وگو هستیم؛ فضای فرهنگی و تربیتی کانون این فرصت را فراهم می‌کند تا کودکان و نوجوانان در کنار بهره‌مندی از کتاب، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی، مهارت نقدپذیری، پرسشگری و مشارکت اجتماعی را نیز بیاموزند.

وی گفت: ساختن تنها به معنای ساخت بنا و سازه نیست، بلکه از خودسازی آغاز می‌شود و تا مشارکت در آبادانی و پیشرفت جامعه ادامه می‌یابد.

آبسوران افزود: توجه به موضوعاتی همچون مصرف بهینه انرژی، حفاظت از محیط زیست، مسئولیت‌ پذیری اجتماعی و تلاش برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی، از مصادیق همین نگاه سازنده است.

وی با بیان اینکه «تابستان فصل حضور، نشاط و کشف استعدادهاست»، اظهار کرد: مراکز کانون باید در این ایام به محیطی پویا، شاداب و اثرگذار برای کودکان و نوجوانان تبدیل شوند و زمینه مشارکت حداکثری آنان را در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی فراهم کنند.

آب‌سوران با تاکید بر نقش بازی در فرآیند تربیت و یادگیری کودکان افزود: بازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای آموزشی و تربیتی است و باید در طول فصل تابستان به صورت ویژه و پررنگ در برنامه‌های مراکز مورد توجه قرار گیرد اجرای بازی‌های گروهی، خلاقانه و مهارتی می‌تواند علاوه بر ایجاد نشاط، زمینه رشد مهارت‌های اجتماعی و فردی کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی همچنین بر اجرای فعالیت‌ها در دو نوبت و استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان را از خدمات و فعالیت‌های کانون فراهم سازد.

آبسوران با اشاره به در پیش بودن ایام محرم و اربعین حسینی، بر برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌ های متناسب با این مناسبت‌ها تاکید کرد و افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ عاشورا، ایثار، مسئولیت‌پذیری و سبک زندگی حسینی باید در قالب برنامه‌های خلاقانه و متناسب با گروه‌های سنی مختلف دنبال شود.

وی توسعه باشگاه‌های کتاب‌خوانی، ترویج فرهنگ مطالعه و همچنین گسترش ارتباط با کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی را از دیگر اولویت‌های مراکز در فصل تابستان برشمرد.