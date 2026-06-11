خاموشی: طرحی نو برای توسعه حسینیه اعظم زنجان در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خاموشی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مجموعه حسینیه اعظم زنجان و نشست با مسئولان استانی، هیئت امنا و مدیران این مجموعه مذهبی، اظهار کرد: توفیق حاصل شد تا در خدمت هیئت امنای ، استاندار و سایر افراد باشیم که با عشق، اخلاص و روحیه‌ای ایمانی در حسینیه اعظم زنجان فعالیت می‌کنند و برای آبادانی، توسعه و حفظ این مجموعه ارزشمند تلاش دارند.

وی با اشاره به حادثه‌ای که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ در حسینیه اعظم رخ داد، افزود: در این حادثه خساراتی به مجموعه وارد شد و تعدادی از هموطنان نیز به شهادت رسیدند. اما آنچه در همان روزهای نخست جلوه‌ای ویژه از ایمان و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشت، حضور گسترده مردم و مشارکت آنان در جبران خسارات بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: مردم مؤمن و دلداده اهل‌بیت(ع) از همان روزهای ابتدایی با نذورات، کمک‌های نقدی و حتی اهدای طلا و اموال شخصی خود وارد میدان شدند تا در بازسازی و جبران آسیب‌های واردشده سهیم باشند که این موضوع نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با حسینیه اعظم زنجان است.

حجت‌الاسلام خاموشی با قدردانی از همکاری و همراهی مسئولان استانی، خاطرنشان کرد: در گفت‌وگوهایی که با استاندار محترم زنجان، جناب آقای کرمی، اعضای هیئت امنا و مدیران مجموعه داشتیم، مقرر شد طرحی جدید و درخور شأن حسینیه اعظم برای توسعه فضاهای پیرامونی و صحن و سرای این مجموعه تهیه و اجرا شود.

وی تصریح کرد: هدف از این طرح آن است که فضای موجود به مجموعه‌ای متناسب با جایگاه و شأن حسینیه اعظم تبدیل شود؛ مجموعه‌ای که بتواند پاسخگوی حضور گسترده زائران، عزاداران و علاقه‌مندان اهل‌بیت(ع) از سراسر کشور و حتی خارج از کشور باشد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به شهرت جهانی مراسم یوم‌العباس(ع) در زنجان اظهار داشت: حسینیه اعظم زنجان امروز صرفاً یک مرکز مذهبی محلی نیست، بلکه به واسطه حرکت عظیم مردمی یوم‌العباس(ع) به یک نماد فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در جهان تشیع تبدیل شده است و بسیاری از مردم در نقاط مختلف دنیا این مجموعه را با همین حرکت باشکوه می‌شناسند.

وی افزود: تاریخچه این حرکت عظیم مردمی و اهل‌بیتی باید حفظ شود و آثار و نشانه‌های آن در کالبد فیزیکی مجموعه نیز انعکاس پیدا کند تا نسل‌های آینده بتوانند با این میراث ارزشمند ارتباط برقرار کنند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر جایگاه ممتاز حسینیه اعظم زنجان در عرصه فعالیت‌های دینی، مذهبی و مردمی کشور، از تدوین طرحی جدید برای توسعه و بازآفرینی صحن و سرای این مجموعه مذهبی خبر داد و گفت: حسینیه اعظم زنجان که امروز در سطح ملی و بین‌المللی با حرکت عظیم مردمی یوم‌العباس(ع) شناخته می‌شود، باید خود را برای ایفای نقشی متناسب با این جایگاه آماده کند.

حجت‌الاسلام خاموشی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های معماری ایرانی ـ اسلامی در اجرای طرح توسعه حسینیه اعظم، گفت: به اعتقاد ما، فضای جدید باید با بهره‌گیری از معماری فاخر، اصیل و متناسب با فرهنگ شیعی طراحی شود؛ معماری‌ای که هم پاسخگوی نیازهای امروز باشد و هم هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی این منطقه را بازتاب دهد.

وی ادامه داد: آنچه در فرهنگ مردم این خطه از کشور به عنوان سنت‌های اصیل دینی و مردمی شناخته می‌شود، باید در طراحی و اجرای فضاهای جدید مورد توجه قرار گیرد تا مجموعه‌ای ماندگار، کارآمد و متناسب با شأن عزاداری سیدالشهدا(ع) شکل بگیرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تقدیر از تلاش‌های هیئت امنا، مدیران مجموعه، مسئولان استان و مردم زنجان، ابراز امیدواری کرد با همکاری همه بخش‌ها، طرح توسعه و بازآفرینی حسینیه اعظم زنجان به الگویی موفق در حوزه توسعه اماکن مذهبی و مردمی کشور تبدیل شود و زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات‌رسانی به زائران و عزاداران اهل‌بیت(ع) را فراهم سازد.