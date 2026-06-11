تشریح جزئیات نسخه ۰۳ پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسن امامی رضوی در وبینار «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» ویژه روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به پرسش‌های مکرر درباره نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: در این نسخه، با همکاری کارشناسان، دستورالعمل خلاصه اجرایی آماده شده و هفته آینده به‌صورت مشترک از سوی دفاتر مرتبط در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در نسخه ۰۳ رویکرد برنامه کاملاً اجرایی‌تر شده است، گفت: در نسخه‌های قبلی چارچوب‌هایی وجود داشت، اما نسخه جدید با هدف رفع ابهامات و تسهیل اجرا تدوین شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر اینکه این برنامه یک کار مشترک ملی است، تصریح کرد: نباید اجرای آن به نام یک فرد یا مجموعه ثبت شود؛ همه ظرفیت‌ها از ستاد تا دانشگاه‌ها باید در یک مسیر واحد و هماهنگ عمل کنند. این موضوع شامل روابط عمومی، حوزه سلامت و سایر بخش‌ها می‌شود و هر ساختاری می‌تواند در چارچوب خود نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به گروه‌های هدف برنامه گفت: مخاطبان این برنامه دو گروه اصلی هستند؛ نخست مردم به‌عنوان گیرندگان خدمت و دوم مجموعه دستگاه‌های اجرایی از سطح فرمانداری و استانداری تا سایر نهادهای اثرگذار. همچنین ارائه‌دهندگان خدمت نیز در این چرخه قرار دارند.

امامی رضوی ادامه داد: لازم است در سطح استان‌ها جلسات هماهنگی به‌صورت منظم، هفته‌ای یک تا دو ساعت برگزار شود تا روند اجرای برنامه به‌صورت مستمر پیگیری شود. در استان‌هایی که هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند نیز باید این جلسات از هم‌اکنون آغاز شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط مناطق مختلف اظهار کرد: اقتضائات هر شهرستان متفاوت است و باید برای هر منطقه آمادگی پاسخگویی و مدیریت شرایط وجود داشته باشد و در صورت بروز مقاومت یا چالش، اقدامات لازم با هماهنگی انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر لزوم ارتباط دوطرفه در اجرای برنامه تأکید کرد و گفت: هیچ ابهامی در حوزه محتوا و پیام‌رسانی نباید بدون پاسخ باقی بماند و همه سوالات باید از مسیرهای رسمی مطرح و برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت پیام‌رسانی مثبت در نظام سلامت افزود: تجربه جلسات اخیر نشان داده است که تمرکز صرف بر مشکلات کافی نیست و باید دستاوردها و نکات مثبت نیز به‌درستی منتقل شود. باور قلبی به پیام سلامت، شرط اساسی موفقیت در فرهنگ‌سازی این برنامه است.

امامی رضوی با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت از جمله دارو اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم استقرار کامل نظام ارائه خدمات و مدیریت تقاضای القایی است و اگر این مسیر اصلاحی زودتر اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت.

وی در پایان با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده فرصتی برای اصلاح ساختار نظام سلامت است و باید تهدیدهای موجود به فرصت تبدیل شود، افزود: حدود ۲۰۰ سوال رایج در حوزه اجرای این برنامه جمع‌آوری شده که امروز در اختیار همکاران قرار می‌گیرد تا پاسخ‌ها به‌صورت یکپارچه در سطح دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.