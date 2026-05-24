نارضایتی اماراتی ها از خرید قایدی/ مهدی انتظارات را برآورده نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قایدی که در پیراهن تیم فوتبال الاتحاد کلبا توانست عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد فصل گذشته راهی النصر امارات شد اما با توجه به مصدومیتی که برای او رخ داد، قایدی نتوانست انتظارات را برآورده کند. رسانه «البیان» امارات در گزارشی به بازیکنانی پرداخته که نتوانستند در لیگ ادنوک انتظارات را برآورده کنند که نام مهدی قایدی وینگر تیم ملی فوتبال ایران نیز به چشم می خورد.

در مطلب این رسانه آمده است: در فصل جاری لیگ حرفه‌ای، تعدادی از نقل‌وانتقالات پرسر و صدا با امیدهای زیادی از سوی باشگاه‌ها و هواداران همراه بود؛ بازیکنانی که با هدف ایجاد تفاوت و کمک به نتایج بهتر به تیم‌ها اضافه شدند، اما واقعیت برای برخی از آن‌ها کاملاً متفاوت رقم خورد و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. این بازیکنان در رقابت‌های مختلف، به‌ویژه لیگ، عملکرد ضعیفی داشتند و آمار قابل توجهی از خود به جا نگذاشتند.

در صدر فهرست ناکام‌ترین خریدها، ماتئوس سالدانیا، مهاجم برزیلی قرار دارد که ابتدا برای الوصل و سپس برای الشارجه بازی کرد و در مجموع ۱۷ مسابقه در لیگ ادنوک امارات به میدان رفت، اما موفق به گلزنی نشد؛ آن هم با وجود رزومه قوی و انتظارات بالایی که هنگام جذب او وجود داشت.

همچنین مهدی قایدی نیز در تیم النصر نتوانست انتظارات را برآورده کند. او که از کلباء به این تیم پیوسته بود و در فصل‌های گذشته یکی از چهره‌های درخشان لیگ محسوب می‌شد، تنها موفق به ثبت ۴ گل در ۲۰ بازی شد و هرگز به سطح مورد انتظار هواداران نرسید. وضعیت برای هم‌تیمی او، رامون میرز، بازیکن سابق الجزیره نیز مشابه بود و او نیز تنها ۴ گل در ۲۴ بازی به ثمر رساند.

در تیم الوحده کریستیان بنتکه، مهاجم نامدار، نتوانست عملکرد مطلوبی ارائه دهد و تنها ۲ گل در ۱۱ مسابقه ثبت کرد. همچنین هم‌تیمی او، گاستون سوارز، پس از پیوستن در ماه فوریه، نتوانست به روزهای درخشان خود بازگردد و بیشتر به‌صورت محدود در ترکیب قرار گرفت.

از دیگر خریدهای ناموفق می‌توان به خلفان مبارک اشاره کرد که از الجزیره به بنی‌یاس پیوست اما تنها در ۸ بازی و ۲۱۲ دقیقه به میدان رفت. همچنین سیکو جاساما نیز پس از انتقال قرضی از العین به کلباء، نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و در نهایت تنها ۲ گل در ۹۸۲ دقیقه بازی به ثمر رساند.

در ادامه این فهرست، تیم دبا نیز از عملکرد مدیانا بینگا متضرر شد؛ بازیکنی که تنها ۲ گل در ۱۲ بازی به ثمر رساند و نسبت به فصل قبل افت محسوسی داشت. باشگاه البطائح نیز از جذب الحسن صالح سودی نبرد و او تنها ۲۰ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد. همچنین زاید العامری در تیم الظفره در ۶ بازی و ۱۱۴ دقیقه حضور، نتوانست تأثیر قابل توجهی بر جای بگذارد.