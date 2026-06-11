دیدار رئیس فدراسیون با روسای فدراسیون های فلسطین و بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که به دعوت جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا برای تماشای دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ راهی مکزیکوسیتی شده است، امروز و قبل از آغاز دیدار افتتاحیه جام جهانی میان مکزیک و آفریقای جنوبی با جبرئیل رجوب، رئیس فدراسیون فلسطین و پاسکال فان دامه، رئیس فدراسیون بلژیک دیدار و گفت و گو کرد.