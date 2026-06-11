نماینده آسیایی باید در زمین مشخص شود/ از دبیر فدراسیون گلایه دارم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: همانطور که مستحضر هستید از زمان توقف مسابقات به دلیل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمد، با چالش تعیین تیمهای حاضر در مسابقات آسیایی مواجه شدیم. آخرین دیدار ما قرار بود برابر ذوبآهن برگزار شد و از همان زمان بحث انتخاب تیمهای آسیایی مطرح شد.
وی افزود: در قوانین و بخشنامههای فیفا در شرایط فورسماژور همواره تأکید شده که تصمیمگیریها باید بر پایه عدالت، برابری شرایط و رعایت انصاف انجام شود. در شرایط فعلی همه تیمها تعداد بازی یکسانی انجام نداده بودند و جدول نیز به شکلی بود که هنوز هفت تا هشت مسابقه باقی مانده بود. ضمن اینکه پرسپولیس یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا انجام داده بود و همچنان شانس رسیدن به جایگاههای بالاتر جدول را داشت.
سرپرست پرسپولیس ادامه داد: انتظار ما این بود که برای انتخاب تیمهای حاضر در آسیا، با دقت و حساسیت بیشتری تصمیمگیری شود و کارگروهی تشکیل شود که تمامی شرایط تیمها را مورد بررسی قرار دهد. پرسپولیس و سایر تیمها هنوز شانس تغییر شرایط خود را داشتند و معتقد بودیم که باید عدالت در زمین مسابقه اجرا شود.
خلیلی با اشاره به درج اسامی نمایندگان ایران در سایت AFC گفت: زمانی که مشاهده کردیم نام تیمهای معرفی شده در سایت AFC قرار گرفته، اعتراض خود را به رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کردیم. البته از مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه تشکر میکنم که با تشکیل کارگروه تلاش کردند راهکاری مبتنی بر برگزاری مسابقه و تعیین تکلیف در زمین مسابقه پیدا شود.
وی افزود: برای من عجیب بود که چرا معرفی نمایندگان با چنین سرعتی انجام شد. در حالی که طبق برنامه زمانبندی، تا نهم تیرماه فرصت وجود داشت تا تیمهای دارای مجوز حرفهای معرفی شوند. بنابراین ضرورتی برای این عجله وجود نداشت و میشد شرایط را با دقت بیشتری بررسی کرد.
سرپرست پرسپولیس در ادامه با انتقاد از عملکرد دبیرکل فدراسیون فوتبال اظهار داشت: گلایه ما از هدایت ممبینی این است که پس از تشکیل کارگروه و تصمیم هیئت رئیسه مبنی بر برگزاری رقابت میان پرسپولیس، گلگهر و چادرملو برای تعیین نماینده سوم، این موضوع به AFC اعلام نشده است. وقتی هیئت رئیسه تصمیمی اتخاذ میکند، انتظار داریم این تصمیم از سوی بخش اجرایی فدراسیون نیز پیگیری شود.
وی تصریح کرد: آنچه به ما اعلام شده این است که نامهای برای AFC آماده شده تا شرایط جدید انتخاب نماینده سوم ایران تشریح شود. ما هیچ اعتراضی به انتخاب تیمهای اول و دوم جدول نداریم اما معتقدیم سهمیه سوم باید از طریق فرآیندی عادلانه و در زمین مسابقه مشخص شود.
خلیلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس فدراسیون، اعضای هیئت رئیسه و رئیس سازمان لیگ در جلسات حضور دارند و خروجی آن جلسات به صورت رسمی اعلام میشود، طبیعی است که همه ارکان فدراسیون باید در همان مسیر حرکت کنند و تصمیمات را اجرایی سازند.
وی درباره آخرین وضعیت کادر فنی و بازیکنان خارجی پرسپولیس نیز گفت: همانطور که قبلاً وعده داده بودیم، اعضای خارجی کادر فنی و بازیکنان به تدریج در حال بازگشت به ایران هستند. به دلیل شرایط خاص و لغو برخی پروازها، روند بازگشت آنها با تأخیر همراه شد اما خوشبختانه در حال اضافه شدن به تمرینات هستند.
سرپرست پرسپولیس افزود: در حال حاضر چند بازیکن خارجی در تمرینات حضور دارند و برای سرمربی تیم نیز بلیت تهیه شده است. طبق برنامه قرار است وی به همراه اعضای کادر فنی خود طی روزهای آینده به تهران بازگردد و به تمرینات اضافه شود.
وی درباره ادامه همکاری با سرمربی پرسپولیس اظهار داشت: موضع باشگاه کاملاً مشخص است. همانطور که مدیرعامل باشگاه نیز اعلام کرده، گزینه اول و آخر پرسپولیس برای هدایت تیم همین سرمربی فعلی است و باشگاه علاقهمند است برای فصل آینده نیز همکاری با او ادامه پیدا کند.
خلیلی در خصوص فعالیتهای نقل و انتقالاتی باشگاه گفت: در پنجره نیمفصل تلاش کردیم بازیکنانی را جذب کنیم که در اولویت باشگاه و کادر فنی بودند اما پس از آن شرایط خاص کشور، بسته شدن مرزها و محدودیتهای ارتباطی، روند برخی مذاکرات و اقدامات نقل و انتقالاتی را با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: با همه بازیکنان خارجی در ارتباط بودهایم. برخی از آنها به دلیل لغو پروازها نتوانستند طبق برنامه به ایران بازگردند اما باشگاه در حال هماهنگی برای تهیه بلیتهای جدید و بازگشت آنها به تمرینات است.
سرپرست پرسپولیس درباره وضعیت سروش رفیعی نیز اظهار داشت: شخصاً با او تماس گرفتم اما موفق به صحبت نشدم و برایش پیام گذاشتم. سروش پیام را مشاهده کرده اما تاکنون پاسخی نداده است. با این حال تا پایان قرارداد، او بازیکن پرسپولیس محسوب میشود و باشگاه به تمامی تعهدات خود پایبند خواهد بود.
وی در پایان گفت: درباره بازگشت یا عدم بازگشت سروش رفیعی، بهتر است خود او توضیح دهد. قرارداد فعلی او تا پایان فصل اعتبار دارد و پس از آن درباره ادامه همکاری تصمیمگیری خواهد شد. همچنین برخی بازیکنان نیز با هماهنگی کادر فنی و به دلیل مسائل شخصی یا خانوادگی به صورت موقت در اختیار تیم نیستند و به زودی وضعیت آنها مشخص خواهد شد.
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