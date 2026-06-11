روایتگری فتح و نصرت را به جبهه ای عمومی تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی شریفتبار شامگاه پنجشنبه در نشست شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان این اداره کل که با محوریت «روایتگری پرده محرم» برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز در میدان جنگ روایتها قرار داریم و برای عبور از این مرحله، ناگزیر از راهاندازی یک نهضت فراگیر هستیم.
وی اظهار داشت: نهضتی که محتوای مفید را در قالب فناوری روایتگری و با زنجیرهای منسجم از محتوا و گفتمان واحد سازماندهی کند تا بتواند قیامی عمومی پدید آورد.
وی افزود: حضرت امام شهید ما بارها فرمودند که در میدان تبلیغات، آرایش تبلیغاتی درستی نداریم؛ این نقد همچنان برای امروز ما راهگشاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر ظرفیت ماه محرم تصریح کرد: افزون بر نشر آموزههای اصیل اسلامی، باید ترویج فرهنگ جهاد، شهادت و مقاومت بهعنوان یک گفتمان زنده و پویا در جامعه نهادینه شود.
حجت الاسلام شریفتبار در ادامه با اشاره به نقش راهبردی دو گروه سنی و جنسیتی، خاطرنشان ساخت: زنان و نوجوانان دو قشر کلیدی در آیندهسازی و روایتگری محسوب میشوند.
وی تاکید کرد: باید هستههای روایتگری در شهرهای استان شکل بگیرد؛ هستههایی که تدریجاً به حلقههای میانی پیوند بخورند و در نهایت به یک «جبهه روایت» تبدیل شوند.
وی تاکید کرد: روایتگری فتح و نصرت و حماسه عاشورا در محرم را با هستههای زنانه و نوجوان به جبههای عمومی تبدیل میکنیم.
گفتنی است شرکتکنندگان بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای روایتگری پرده محرم با محوریت بانوان و نوجوانان تأکید کردند.
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