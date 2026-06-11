https://mehrnews.com/x3cj6t ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6857474 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ بسته خبری شبانه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6857474 کپی شد مطالب مرتبط رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت بسته خبری شبانه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان معدوم سازی طوفان سیستان جایگاه سوخت
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