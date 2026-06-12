https://mehrnews.com/x3cj8T ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۱ کد مطلب 6857593 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۱ جلوه های کودکانه انقلاب در یکصد و سومین قرار شبانه مردم کمیجان کمیجان- در این ویدئو جلوههای کودکانه انقلاب در یکصد و سومین قرار شبانه مردم کمیجان را ملاحظه می کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6857593 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید یکصد و سومین شب مقاومت و پایداری مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی برچسبها کمیجان کودکان تجمع مردمی
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