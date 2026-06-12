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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

محکوم شدن رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی به ۳۰ سال زندان

محکوم شدن رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی به ۳۰ سال زندان

«یون سوک یول» رئیس جمهور سابق کره جنوبی به جرم ارسال پهپاد برای کره شمالی به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانپرس،‌ دادگاهی در کره جنوبی روز جمعه «یون سوک یول» رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به اتهام ارسال پهپاد به کره شمالی و تلاش برای ایجاد بهانه‌ای جهت اعلام حکومت نظامی، به ۳۰ سال زندان محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، دادستان‌های ویژه در ماه آوریل اعلام کرده بودند که تلاش یون برای «ایجاد شرایط جنگی» از طریق اعزام پهپادها، امنیت ملی کره جنوبی را به خطر انداخته و موجب تشدید تنش‌ها با پیونگ‌یانگ شده است.

به علاوه ، دستگاه قضایی کره جنوبی یون را متهم کرده است که در اکتبر ۲۰۲۴ دستور ارسال پهپادهایی حامل بروشورها و پیام‌های تبلیغاتی بر فراز پیونگ‌یانگ را صادر کرده تا یک درگیری نظامی را تحریک کند؛ درگیری که می‌توانست بهانه‌ای برای اعلام حکومت نظامی باشد.

یون سوک یول ۶۵ ساله پیش‌تر نیز در ماه فوریه به اتهام «شورش» و تلاش برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، به حبس ابد محکوم شده بود.

رئیس جمهور سابق کره جنوبی که در آوریل ۲۰۲۵ از مقام خود برکنار شد و اکنون در زندان به سر می‌برد، به حکم حبس ابد خود درخواست تجدیدنظر داده و مدعی شده است که «تنها برای منافع ملت» اقدام کرده است. وکلای او نیز اتهامات مربوط به ارسال پهپادها را رد کرده و گفته‌اند هیچ دستور قبلی یا تأیید بعدی از سوی موکلشان برای این عملیات صادر نشده است.

کد مطلب 6857664

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