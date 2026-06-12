رضا قشقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای گسترده طرح بهسازی و آسفالت معابر و کوچههای شهر دوگنبدان خبر داد و اظهار کرد: اجرای عملیات آسفالت در سطح شهر بهصورت متراژی تعریف نشده و در قالب محدودهها و کوچههای هدف انجام میشود، بهگونهای که در هر محدوده حداقل ۱۰۰ کوچه زیر پوشش این طرح قرار میگیرد.
وی با اشاره به پیشبینی ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تداوم روند بهسازی معابر افزود: مقدمات اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر و کمیتههای مربوطه در دست پیگیری است تا سایر محلهها از جمله محدوده جاده پازنان و کوچههای اطراف سهراهی که نیازمند روکش آسفالت هستند نیز از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
شهردار دوگنبدان با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد معابر سطح شهر نیازمند روکش جدید آسفالت هستند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این معابر به دلیل فرسودگی و همچنین حفاریهای متعدد انجامشده در سالهای گذشته، نیاز جدی به بهسازی و نوسازی دارند.
قشقایی همچنین از آغاز عملیات آسفالت کوچههای محله سادات با تلاش گروه امانی شهرداری خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانست.
وی با اشاره به مطالبات ساکنان این محله اظهار کرد: به دلیل بافت قدیمی و عرض کم کوچههای محله سادات، اجرای پروژه با دشواریهای متعددی همراه است، اما با برنامهریزی دقیق و بسیج امکانات، عملیات اجرایی با جدیت در حال انجام است.
شهردار دوگنبدان ادامه داد: به علت محدودیت در ورود ماشینآلات سنگین و غلطکهای مکانیزه به این محدوده، تمامی مراحل زیرسازی و آسفالت بهصورت دستی و با استفاده از تجهیزات سبک انجام میشود که این موضوع بر سختی کار افزوده است، با این حال نیروهای شهرداری با تلاش شبانهروزی در حال اجرای پروژه هستند.
وی با تأکید بر نظارت مستمر فنی بر روند اجرای طرح گفت: شهرداری تلاش دارد عملیات آسفالت در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به بهرهبرداری برسد و همکاری و صبوری شهروندان نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه دارد.
قشقایی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر بهسازی معابر و تسهیل تردد شهروندان، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای خدمترسانی متوازن به مناطق مختلف شهر و توجه ویژه به محلههای دارای بافت قدیمی است.
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