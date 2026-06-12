وزش باد شدید و گردوخاک در راه قم؛ هشدار زرد هواشناسی برای تمامی مناطق

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان قم، از صبح شنبه ۲۳ خردادماه تا صبح یکشنبه ۲۴ خردادماه، افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین سبب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: این شرایط جوی تمامی مناطق استان قم را در بر میگیرد و میتواند در برخی ساعات با کاهش کیفیت هوا و افت شعاع دید افقی همراه باشد.
ترابیان با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه جوی گفت: خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا، اختلال در ترددهای جادهای و رفتوآمدهای درون و برونشهری از جمله آثار پیشبینی شده این مخاطره جوی است.
وی ادامه داد: همچنین برای افراد حساس و آسیبپذیر از جمله سالمندان، کودکان و مبتلایان به بیماریهای تنفسی، احتمال بروز مشکلات ناشی از افزایش گردوغبار وجود دارد و توصیه میشود این افراد از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
نظر شما