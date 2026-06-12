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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای همدان از فردا

کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای همدان از فردا

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از تداوم گرمای هوا طی امروز جمعه خبر داد و گفت: از فردا با کاهش محسوس دما در استان مواجه خواهیم بود.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: امروز جمعه بیست و دوم خردادماه، شاهد تداوم گرمای هوا در استان همدان هستیم به‌طوری که دما نسبت به روز گذشته حدود یک درجه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این شرایط گرمایی موقتی است، افزود: از فردا شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما در طول روز و ساعات صبحگاهی خواهیم بود و پس از آن، دمای هوا در روزهای آتی در نقاط مختلف استان به ثبات نسبی می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت آسمان استان گفت: به‌طور کلی آسمان استان صاف و آفتابی است؛ البته در اواسط روز و ساعات بعدازظهر در پاره‌ای از مناطق، وزش باد یا افزایش سرعت باد به‌صورت موقتی و گذرا پیش‌بینی می‌شود.

باقری‌شکیب با ارائه آمار ایستگاه‌های هواشناسی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۲ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و در همین بازه زمانی، شهرستان بهار با ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و فامنین با ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند.

کد مطلب 6857762

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