اعلام آمادگی ۱۵۰۰ گروه جهادی برای بهسازی فضاهای آموزشی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در نشست هماهنگی اجرای طرح شهید «عجمیان» با اشاره به برنامههای مشترک مجموعه بسیج سازندگی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: طرح شهید «سرایداران» در چارچوب تفاهمنامهای میان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و بسیج سازندگی در حال اجرا است و از جمله طرحهای راهبردی برای تقویت زیرساختهای آموزشی استان محسوب میشود.
بازسازی و شادابسازی ۲۹۶ مدرسه
وی با اشاره به نتایج اجرای طرح شهید «عجمیان» در سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۴ با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بسیج دانشآموزی و گروههای جهادی، عملیات بازسازی و شادابسازی ۲۹۶ مدرسه در نقاط مختلف استان انجام شد و این مدارس پس از آمادهسازی در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، افزود: اجرای این طرح با مشارکت گسترده گروههای جهادی و بسیج دانشآموزی صورت گرفت و برای سال جاری نیز هزار و ۵۰۰ گروه جهادی آمادگی خود را برای حضور در برنامههای بهسازی مدارس اعلام کردهاند.
اعلام آمادگی ۱۵۰۰ گروه جهادی برای بهسازی فضاهای آموزشی
خلفوند با بیان اینکه طی ماههای گذشته نشستهای متعددی در شهرستانهای مختلف استان برگزار شده است، بیان داشت: این جلسات با مشارکت بسیج دانشآموزی، مجامع بسیج، جهادگران و مسئولان آموزشوپرورش مناطق مختلف برگزار شده و زمینهسازی و برنامهریزی لازم برای اجرای طرح در سال جاری صورتگرفته است.
وی ادامه داد: هزار و ۵۰۰ گروه جهادی اعلام آمادگی کردند تا مأموریتهای محوله را اجرا کرده و روند بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی را با شتاب بیشتری پیش ببرند.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند و متخصص در اجرای پروژهها گفت: رویکرد ما بهرهگیری از ظرفیت افراد ماهر، متخصص و بسیجی در هر شهرستان و ناحیه هدف است تا اقدامات اجرایی متناسب با نیازهای هر منطقه و باکیفیت مطلوب انجام شود.
احداث ۴۹ مدرسه جدید در لرستان
خلفوند در ادامه به اجرای طرح شهید «سرایداران» اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح، تفاهمنامه احداث ۴۹ مدرسه شامل ۶۶ کلاس درس با سازمان نوسازی مدارس کشور منعقد شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون باتوجهبه اعتبارات اختصاصیافته، عملیات ساخت ۱۰ مدرسه شامل ۱۳ کلاس درس آغاز شده و اجرای سایر پروژهها نیز متناسب با تأمین منابع مالی ادامه خواهد یافت.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، تقویت زیرساختهای آموزشی را یکی از مهمترین الزامات توسعه کشور دانست و گفت: هر میزان که نظام آموزشی از زیرساختهای قویتر و کارآمدتری برخوردار باشد، مسیر پیشرفت و توسعه در سایر حوزهها نیز هموارتر خواهد شد.
سرهنگ خلفوند، کرد: بسیج سازندگی لرستان با اتکا به ظرفیت هزار و ۵۰۰ گروه جهادی، آمادگی کامل دارد تا در کنار آموزشوپرورش و دیگر دستگاههای مرتبط، طرح شهید عجمیان را در سال ۱۴۰۵ به نحو مطلوب اجرا کند.
وی بیان کرد: جهادگران و بسیج سازندگی استان با تمام ظرفیت در مسیر بهسازی مدارس، ارتقای محیطهای آموزشی و خدمترسانی به دانشآموزان سراسر استان حضور دارند و این مسیر را با جدیت دنبال خواهند کرد.
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