به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی ـ سیاسی نماز جمعه کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و تفاهم انجامشده میان ایران و آمریکا اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب دارای ابعاد مختلفی است و بسیاری از ابهامات و برداشتهای نادرست را برطرف میکند؛ از همین رو لازم است مورد توجه و تأمل قرار گیرد.
امام جمعه کاشمر گفت: در این پیام تأکید شده است که در صورت زیادهخواهی طرف آمریکایی، جمهوری اسلامی زیر بار آن نخواهد رفت و این موضوع بیانگر نگاه مبتنی بر دشمنشناسی و حفظ اصول انقلاب اسلامی است.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود تأکید کردهاند که مذاکرات حضوری احتمالی در آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود و ملت ایران باید تحقق شروط و تعهدات مطرحشده را مطالبه و رصد کند.
طاهری تصریح کرد: پاسداشت حقوق ملت ایران، حمایت از جبهه مقاومت، مقابله با زیادهخواهی آمریکا و تأکید بر اینکه مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، از مهمترین خطوط قرمز مطرحشده است.
امام جمعه کاشمر افزود: ملت ایران نیز در این مسیر وظیفه دارد حضور در صحنهها، حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی و مطالبهگری محترمانه از مسئولان را ادامه دهد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب با شفافسازی و تبیین بهموقع، هم مسیر مسئولان و هم وظایف مردم را روشن کردند و این نوع هدایتگری در شرایط حساس کشور، اقدامی راهگشا و مؤثر است.
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