دهشیری: مسئولان بیشتر به فکر معیشت مردم و تنظیم‌ بازار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: انسان‌های پرهیزکار برای خداوند قیام می‌کنند که امید می‌رود همه افراد به صورت انفرادی و اجتماعی قیام برای خدا داشته باشند تا مشمول شفاعت شوند.

وی با اشاره به مبحث حجاب، افزود: داشتن حجاب مانع پیشرفت علمی خانم ها نمی شود و جمعیت بسیاری از خانم های باحجاب در کشور دارای مدارک علمی بسیار بوده و مسئولیت‌هایی را نیز در کشور حتی برعهده گرفته‌اند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: عزاداری و گردهمایی ایام محرم، در اصل برای رسیدن به آثار و نتایج موثر این جلسات است که با توسل به امام

حسین(ع)، هرچه پرشور در جلسات شرکت کرده و عاشورا را زنده نگه داریم.

دهشیری تصریح کرد: شعار سراسری محرم امسال در خیمه حسینیم خونخواه و جان فداییم اعلام شده که باید یک آمادگی در ملت حسینی ایجاد شود و خون خواهی سیدالشهدا و سپس خون‌خواهی رهبر شهید را داشته باشند.

وی با اشاره به سالگرد جنگ دوازده روزه دشمن علیه کشورمان در ۲۳ خرداد خرداد سال گذشته، بیان کرد: در حمله آمریکای خبیث و رژیم صهیونیستی به کشورمان تعدادی از سرداران کشورمان به شهادت رساندند و در حقیقت ملت ایران داغدار شهدای اقتدار شدند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: دشمن در سال گذشته، قصد براندازی کامل را داشت که با حضور رهبر انقلاب تیر دشمن به سنگ خورد، دفاع جانانه در جنگ ۱۲ روزه عظمت پیدا کرد و شهرستان اردستان نیز از جنایات دشمن بی‌بهره نماند و با حمله دشمن به سپاه شهرستان، شهدایی نیز از شهرستان تقدیم انقلاب شدند.

دهشیری اضافه کرد: حضور شرافتمندانه مردم در بیش از یکصد شب در میادین نشان داده که رزمندگان به پشتوانه حمایت مردم استوار ایستاده‌اند و به فرموده مسولان نظامی کشور، دشمن را نابود خواهند کرد و شاهد پیروزی رزمندگان اسلام خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایام پیش رو بسیار حساس است، ادامه داد: وحدت و انسجام ملی ضروری بوده بنابراین صحبت از تفرقه زدن، آب به آسیاب دشمن ریختن بوده و یک خطای بزرگ است چرا که رهبر انقلاب فرمودند باید از دامن زدن به اختلافات پرهیز کرد.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: انتقاد صحیح و به‌جا، به قصد اصلاح باید انجام شود؛ تبعیت از رهبری برای همه باید یک اصل باشد و به یک موضوع مهم تبدیل شود.

دهشیری تصریح کرد: همراه شدن مسئولان با مردم بسیار تاثیرگذار است بنابراین مسئولان در میان مردم بوده و به فکر مردم باشند، بنا به توصیه رهبری، حضور در میدان می‌توانند رزمندگان را دلگرم کند.

وی تاکید کرد: انتظار از مسئولان این است که بیشتر به فکر معیشت مردم و تنظیم‌ بازار باشند؛ گرانی بر مردم فشار آورده گرچه مردم تحمل می‌کنند اما انتظار دارند این مسائل و مشکلات برطرف شود.