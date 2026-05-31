  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

نود و دومین اجتماع مردمی نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

نود و دومین اجتماع مردمی نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- نود و دومین دوره از سلسله اجتماعات مردمی و حماسی «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه امشب در مسیرهای تعیین‌شده برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حرکت‌های مستمر و خودجوش استکبارستیزی، نود و دومین اجتماع بزرگ و منسجم مردمی با عنوان «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم متدین و ولایت‌مدار در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار می‌شود. این مجموعه برنامه‌ها که وارد چهاردهمین هفته از روند اجرایی خود شده، گامی در جهت ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با تشکل‌های فرهنگی و مذهبی، این رویداد حماسی امشب (یکشنبه دهم خرداد ماه سال ۱۴۰۵) راس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده و پرشور جوانان انقلابی و خانواده‌های معظم شهدا مواجه گردد.

مسیر اصلی پیش‌بینی شده برای این راهپیمایی و حرکت نمادین، از تقاطع چهارراه نوبهار به سمت میدان مرکزی کرمانشاه تعیین شده است. حاضران در این پویش مردمی با پیمودن این مسیر، بار دیگر میثاق والای خود را با آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت به نمایش می‌گذارند.

این گردهمایی‌ها که به همت جبهه مردمی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای مقتدر کشور شکل گرفته است، به عنوان یکی از نمادهای اصلی پویایی فرهنگی و پایمردی اهالی شریف کرمانشاه در مواجهه با توطئه‌های دشمنان اسلام به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم، پس از خروش مردمی در خیابان‌های منتهی به میدان مرکزی، قطعنامه پایانی قرائت خواهد شد و حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی، بر تداوم راه شهدا، حفظ هویت مذهبی دیار کرمانشاه و پایداری در مسیر آرمان‌های والای اسلام تاکید خواهند کرد.

کد مطلب 6845793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها