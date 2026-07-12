به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و چهارمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه شنبه ۲۱ تیرماه با حضور مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز میشود و شرکتکنندگان از میدان جمهوری به سمت چهارراه هلال احمر حرکت خواهند کرد.
اجتماع «نحن المنتقمون» با هدف گرامیداشت آرمانهای انقلاب اسلامی، تجدید میثاق با شهدا و اعلام همبستگی مردمی برگزار میشود.
مردم کرمانشاه در موجهای پیشین این اجتماع نیز با حضور گسترده خود، بر حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تأکید کردهاند.
برگزارکنندگان از عموم مردم دعوت کردهاند با حضور در این اجتماع، در آیین صد و سی و چهارمین موج «نحن المنتقمون» شرکت کنند.
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