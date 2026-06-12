به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با اشارهبهنزدیک بودن ایام محرم، اظهار داشت: امام حسین (ع) با جهانبینی توحیدی خود در برابر نظام طاغوتی و منحرف اسلام اموی ایستاد حماسه حسینی، درخشانترین نمونه عملی توحید و نفی اطاعات از زورگویان منحرف عالم است.
اجتماعات شبانه مردم معرفت حسینی را جهانی خواهد کرد
وی گفت: اگرچه در این نبرد، بهظاهر شمشیر بر خون پیروز شد، اما نهضت حسینی (ع) با حماسههایش برای همه حقجویان عالم، الگو شد، الگویی که ما آن را در محرم سال ۱۳۴۲، در شروع نهضت اسلامی مشاهده کردیم، در اجتماع تاسوعای حسینی در سال ۱۳۵۷ و همان روزی که پهلوی دوم فرار کرد، مسیر ما، مسیر حماسه حسینی (ع) بوده است، نام و یاد و درس حماسه حسینی (ع) در هشت سال دفاع مقدس، با مجاهدت عموم مردم و رزمندگان اسلام درخشانترین دوره تاریخی در ایران اسلامی است، امام شهید ما هم حسینوار، چون جدش به شهادت رسید.
نماینده ولیفقیه در لرستان، عنوان کرد: امروز ما بعثت این محرم را در آستانه محرم سال ۱۴۴۸ مشاهده میکنیم، بعثت این ملت رزمنده و وفادار به راه حسین بن علی (ع). قطعاً ماه محرم بر شکوه این اجتماعات شبانه خواهد افزود و این اجتماعات معرفت حسینی را جهانی خواهد کرد و با جهانیشدن معرفت حسینی است که حضرت امام عصر (عج) ظهور خواهد کرد و ریشه ظلم و ظالمان را با عدالتش برخواهد چید، پس ما در این محرم با حفظ اجتماعات شبانه عزای حسینی، با همان شکل و شیوه سابق و روش سنتی که رایج است، عزای حسینی را برپا خواهیم کرد.
لزوم انجام اقدامات جدیتر در حوزه امربهمعروف و نهیازمنکر
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار ملی و اتحاد ملی، گفت: شهدا و خانوادههای شهدا، راه را به ما نشان میدهند، راه را به همه نسلها و عصرها در طول تاریخ نشان میدهند، چراغ و روشنایی راه هستند، صراط مستقیم الهی هستند.
وی با بیان اینکه باید شهید و شهادت خانوادههای گرامی آنها را گرامی داشت و تکریم کرد، گفت: قطعاً مجلسی هم بهصورت رسمی. اطلاع قبلی درشان این عزیزان در سراسر استان برگزار خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت دوم محرم و روز امربهمعروف و نهیازمنکر، افزود: در پاسداشت امربهمعروف و نهیازمنکر، دستگاههای نظارتی و اجرایی لازم است بهصورت جدیتر به وظایف ذاتی خودشان عمل کنند.
حجتالاسلام شاهرخی، عنوان کرد: در صورت تکرار اقدامات ضد ارزشی باید در حد و اندازهای که بازدارنده باشد باید اقدام کنند، این موقعیت دفاع مقدس که فرزندان این ملت در زمین، هوا و دریا در مقابل دشمن ایستادهاند، عدهای سوءاستفاده نکنند.
انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت لوازمخانگی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از بازار لوازمخانگی، گفت: از بهمن ۱۴۰۴ تا کنون سه یا چهار بار کارخانههای تولیدکننده لوازمخانگی افزایش قیمت داشتهاند، این افزایش قیمت در برخی از کالاها به ۹۰ درصد هم میرسد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تصریح کرد: به نظر میرسد چنین افزایش قیمتی غیرمنطقی است، اخیراً سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده هم به افزایش قیمت لوازمخانگی اشاره داشته است، البته این سازمان همیشه عقب است، بعد از اینکه اینهمه افزایش قیمت صورتگرفته، تازه گفته است که میخواهیم بررسی کنیم. اقدامات این سازمان هم گشایشی در زندگی مردم ایجاد نمیکند.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: درهرحال دولت، وزارت صمت، دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی، مجلس و کمیسیونهای مرتبط به قیمت چندباره لوازمخانگی و دیگر اقلامی که اینچنین افزایش قیمت داشتهاند ورود پیدا کنند، یا به مردم توضیح قانعکننده دهند که تابهحال توضیح ندادهاند و یا مانع افزایش قیمت چندباره کالاهای موردنیاز مردم شوند.
متن توافق میان ایران و آمریکا به مردم و نخبگان اطلاعرسانی شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متن توافق میان ایران و آمریکا بهوسیله واسطه در حال ردوبدلشدن است، کسی البته از محتوای این متنها که ردوبدل میشود اطلاع دقیقی ندارد، گفت: این بیاطلاعی در مسئله برجام به حقوق ملت ایران آسیب زد، درخواست میشود که مردم و نخبگان تا قبل از نهاییشدن متن، از محتوای آن آگاهی پیدا کنند، خصوصاً برخی از چهرههای انقلابی نقاط ضعف و آشکاری را در متن توافق برای مردم بیان میکنند، جا دارد که مقامات سیاسی و مسئولان مذاکرهکننده مردم را از متنی که ردوبدل میشود مطلع کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: هر جا اطلاع ناقص بود و یا به تأخیر افتاد، ما آسیب دیدیم، دشمن هم از این بیاطلاعی سوءاستفاده میکند و اخبار دروغ را به اطلاع مردم میرساند، لذا لازم در حدی که مقدور است مردم و نخبگان هم اطلاع کافی از موضوع پیدا کنند.
نظر شما