هزینه تسلیم هزاران برابر بیشتر از هزینه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی، در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان، ضمن تبریک سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، این روز را نه فقط یک پیروزی نظامی، بلکه تجلی اراده الهی و نمایش عظمت ایمان رزمندگان اسلام در برابر ابرقدرتهای شرق و غرب دانست.
امام جمعه موقت سراوان، با اشاره به فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب که «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، افزود: عملیات بیتالمقدس نشان داد که مجاهدان راه حق با دست خالی و دلی پر از ایمان، قدرتهای مادی جهان را به زانو درمیآورند. رزمندگان اسلام با کمترین امکانات و بالاترین باور دینی، معجزه آفریدند و ثابت کردند که «و ما النصر الا من عندالله».
وی با تأکید بر اینکه امروز نیز خرمشهرهایی در پیش روی ملت ایران قرار دارد، تصریح کرد: قلههای اقتصادی، فرهنگی، علمی و مدیریتی، خرمشهرهای امروز ما هستند. همان ایمانی که در سوم خرداد ۱۳۶۱ خرمشهر را آزاد کرد، امروز نیز میتواند ایران را به قلههای افتخار برساند. اگر با روحیه جهادی، اتحاد ملی و توکل بر خدا وارد میدان شویم، بر همه دشواریها غلبه خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ اسلام، هر جا مقاومت در برابر باطل بوده، پیروزی از آن مؤمنان بوده است. هزینه مقاومت سنگین است، اما هزینه تسلیم هزاران برابر بیشتر است.
حجتالاسلام سابکی چهارم خرداد، سالروز مقاومت مردم دزفول در برابر موشکباران رژیم بعث را نیز گرامی داشت و گفت: مردم دزفول با صبوری خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات ملی افزودند. امروز نیز همان روحیه ایستادگی باید در جامعه حاکم باشد.
عظمت رمضان در روز عرفه خلاصه شده است
وی پنجم خرداد، روز عرفه را روز نیایش و بندگی خواند و اظهار داشت: در روایات اهلبیت(ع) آمده است که تمام عظمت رمضان در روز عرفه خلاصه شده است. از مردم سراوان دعوت میکنم در آیین معنوی دعای عرفه حضور یابند.
امام جمعه موقت سراوان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه، خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب تمام تلاش خود را برای حاکم کردن ناامیدی و القای غیرقابل حل بودن مشکلات به کار بستهاند. وظیفه همه ما از مسئولان تا رسانهها این است که با تبیین واقعیتها و نمایش دستاوردها، امید را در جامعه زنده نگه داریم.
وی در پایان با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تأکید کرد: امروز بر دوش تکتک افراد جامعه مسئولیتی خطیر قرار دارد. یکی از مهمترین جهادهای امروز ما، جهاد در مدیریت مصرف است. باید از هرگونه اسراف بپرهیزیم، لامپهای اضافی را خاموش کنیم و این فرهنگ را به فرزندان خود بیاموزیم. انشاءالله با همدلی و تکیه بر سنتهای الهی، ایران عزیز را سربلند و پیروز خواهیم دید.
