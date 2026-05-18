به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری مراسم دعای عرفه در مرز خسروی عصر دوشنبه با حضور مسئولان اجرایی و اعضای قرارگاه مرکزی اربعین در قصرشیرین برگزار شد.

فرماندار قصرشیرین در این نشست با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم معنوی اظهار کرد: آیین دعای عرفه امسال روز سه‌شنبه پنجم خردادماه در نقطه صفر مرزی خسروی و در نزدیک‌ترین مسیر زمینی کشور به کربلای معلی برگزار خواهد شد.

محمد شفیعی افزود: برای رفاه حال زائران و شرکت‌کنندگان، هماهنگی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل عمومی انجام شده و ناوگان ویژه‌ای برای جابه‌جایی مردم از سطح شهر و مبادی مختلف به محل برگزاری مراسم در نظر گرفته شده است.

وی با دعوت از مردم استان کرمانشاه و سایر نقاط کشور برای حضور در این برنامه معنوی تصریح کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، انتظامی و اجرایی پای کار هستند تا این مراسم با نظم، امنیت و شکوه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود.

فرماندار قصرشیرین همچنین با اشاره به تمهیدات ترافیکی و خدماتی در مرز خسروی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد، خدمات‌رسانی و تسهیل حضور زائران انجام شده و تلاش می‌شود شرکت‌کنندگان بدون مشکل در این آیین حضور یابند.

در ادامه این نشست، امام جمعه قصرشیرین نیز با تأکید بر اهمیت معنوی مراسم دعای عرفه در مرز خسروی اظهار کرد: این آیین طی سال‌های گذشته به یکی از برنامه‌های شاخص مذهبی در غرب کشور تبدیل شده و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود جمعیت گسترده‌ای از عاشقان اهل‌بیت(ع) در آن حضور پیدا کنند.

حجت‌الاسلام حامد آرمند افزود: دعای عرفه در مرز خسروی یادآور سنت ارزشمند مرحوم سید آزادگان، مرحوم ابوترابی، است و زائران در این نقطه معنوی که قدمگاه شهدا نیز محسوب می‌شود، زمزمه‌های عارفانه خود را به نیت نزدیکی به حرم سیدالشهدا(ع) سر خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت خاطرنشان کرد: همزمان با این مناسبت، برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا با حضور مردم و مسئولان در شهرستان برگزار خواهد شد.