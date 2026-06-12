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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

کشف چهار قبضه سلاح شکاری و گوشت حیوان وحشی در حاجی‌آباد

کشف چهار قبضه سلاح شکاری و گوشت حیوان وحشی در حاجی‌آباد

حاجی آباد - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست حاجی‌آباد از کشف و ضبط چهار قبضه سلاح شکاری، دستگیری یک متخلف و کشف مقداری گوشت حیوان وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسینی عصر جمعه از اجرای یک مأموریت موفق توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل‌های حفاظتی و پس از انجام اقدامات لازم، چهار قبضه سلاح شکاری از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این عملیات یک نفر متخلف نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به کشف ادله تخلف در این مأموریت، تصریح کرد: همچنین مقداری گوشت حیوان وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد که در پرونده تخلف زیست‌محیطی ثبت و مستندسازی شده است.

حسینی با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حیات وحش شهرستان، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه شکار و صید غیرمجاز و تعرض به حیات وحش مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6857984

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