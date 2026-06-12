به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسینی عصر جمعه از اجرای یک مأموریت موفق توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشت و کنترلهای حفاظتی و پس از انجام اقدامات لازم، چهار قبضه سلاح شکاری از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این عملیات یک نفر متخلف نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجیآباد با اشاره به کشف ادله تخلف در این مأموریت، تصریح کرد: همچنین مقداری گوشت حیوان وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد که در پرونده تخلف زیستمحیطی ثبت و مستندسازی شده است.
حسینی با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی در مناطق تحت مدیریت و زیستگاههای حیات وحش شهرستان، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه شکار و صید غیرمجاز و تعرض به حیات وحش مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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