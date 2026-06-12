عصبانیت ترامپ از انتشار جزئیات توافق ادعایی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که روز گذشته از توافق با ایران ابراز خوشحالی کرده بود، با چرخشی ناگهانی و در اظهارنظراتی تند، جزئیات منتشر شده از این توافق را زیر سوال برد.

ترامپ در لفاظی جدیدش که در شبکه اجتماعی موسوم به تروث سوشال منتشر کرد،‌ مدعی شد: شرایطی که از سوی ایران به رسانه‌های جعلی درز کرده، هیچ ارتباطی با شرایطی که به صورت کتبی توافق شده بود، ندارد.

این ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که تا کنون هیچ واکنش رسمی از سوی مقام های ایران به ادعای او درباره نهایی شدن توافق بین واشنگتن و تهران اعلام نشده است.

ترامپ در ادامه پیام خود که نشان از استیصال او دارد، نوشت: آنچه ایرانی‌ها گفته‌اند، از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان در مورد دستیابی به توافق، کاملاً نادرست است.

رئیس جمهور آمریکا با لحنی غیردیپلماتیک و به دور از ادب سیاسی مدعی شد: ایرانی‌ها در تعاملات خود صداقت ندارند و با آنها، چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. شگفت‌انگیز است!

ترامپ همچنین بدون اشاره به حمله چند روز گذشته تروریست های سنتکام به نفتکش هندی و کشته شدن سه ملوان این کشور در سواحل دریای عمان نوشت: حمله پهپادی دیشب ایران به کشتی‌های هندی هنگام خروج از تنگه هرمز خنثی شد و غیرقابل قبول است.

وی در پایان پیامش در توصیه ای که بیشتر بیانگر سرگردانی و بلاتکلیفی خود اوست، «به ایرانی ها توصیه کرد هر چه سریع‌تر خودشان را جمع و جور کنند».

این پیام عصبی و فحاشی ترامپ در حالی است که جزئیات جدیدی از پیش‌نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده است.



جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:



۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان



۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.



۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز



۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران



۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی



۶- تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.



۷- لزوم ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش



۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی



۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته ای



۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.



۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.



۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.



۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد.



۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.