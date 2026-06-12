بخشدار سعدآباد: آمادگی برای مدیریت بحران های تابستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد عصر جمعه در جمع مدیران بخش سعدآباد، با اشاره به آغاز فصل گرما، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران را برای مقابله با تنش آبی، افزایش مصرف انرژی و احتمال آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی و نخیلات ضروری دانست.

بخشدار سعدآباد تأکید کرد: با توجه به ناترازی موجود در حوزه آب و برق، رعایت الگوی مصرف باید به‌عنوان یک ضرورت جدی در دستور کار مردم و دستگاه‌ها قرار گیرد.

رئیس شورای اداری بخش سعدآباد همچنین به تغییرات مدیریتی در برخی ادارات اشاره کرد و این تغییرات را عاملی برای ایجاد انگیزه، بهره‌گیری از ایده‌های نو و ارتقای سطح خدمات‌رسانی دانست.

وی ضمن قدردانی از مدیران سابق ادارات آب و فاضلاب شهرهای سعدآباد و وحدتیه و رئیس پیشین درمانگاه حضرت ولیعصر(عج)، انتصاب مدیران جدید را تبریک گفت.

در این نشست حسین کریمی و علی بارگاهی به‌عنوان مدیران جدید آب و فاضلاب سعدآباد و وحدتیه و خانم پرویزی به‌عنوان مدیر جدید درمانگاه حضرت ولیعصر(عج) سعدآباد معرفی شدند.

بخشدار از آنان خواست پاسخگویی به‌موقع، جلب رضایت عمومی و خدمت صادقانه را در اولویت کاری خود قرار دهند.