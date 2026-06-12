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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

کشف ۴۰ تن برنج احتکاری در گرمسار؛ انبارهای بدون مجوز تعطیل می‌شوند

کشف ۴۰ تن برنج احتکاری در گرمسار؛ انبارهای بدون مجوز تعطیل می‌شوند

گرمسار- فرماندار گرمسار از کشف ۴۰ تن برنج احتکاری معادل دو تریلی در یکی از انبارهای شهرک صنعتی این شهر خبر داد و گفت: این محموله بدون ثبت در سامانه انبارها نگهداری می‌شد.

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشف ۴۰ تن برنج از یک انبار واقع در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این کشفیات ستاد تنظیم بازار معادل دو تریلی برنج است.

وی با اشاره به اینکه محموله بدون ثبت در سامانه انبارها نگهداری می شده است، ادامه داد: مراحل قانونی و قضایی پرونده در حال انجام است.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه تمام ظرفیت های این شهرستان برای آرامش بازار در تلاش است، توضیح داد: در این راستا انبارهای فاقد مجوز شناسایی و با متخلفان برخورد می شود.

همتی به افتتاح نخستین شعبه روستا بازار در بلوار آیت الله کاشانی اشاره داشت و افزود: این مکان محلی برای عرضه مستقیم برنج، روغن، قند و سایر اقلام است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی دومین شعبه روستا بازار در خیابان شیلات هفته آینده راه اندازی می شود، اضافه کرد: سومین شعبه روستا بازار در مجموعه کلوا کارخانه پنبه به مساحت ۲۰۰ متر مربع خواهد بود.

کد مطلب 6857631

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