علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشف ۴۰ تن برنج از یک انبار واقع در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این کشفیات ستاد تنظیم بازار معادل دو تریلی برنج است.

وی با اشاره به اینکه محموله بدون ثبت در سامانه انبارها نگهداری می شده است، ادامه داد: مراحل قانونی و قضایی پرونده در حال انجام است.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه تمام ظرفیت های این شهرستان برای آرامش بازار در تلاش است، توضیح داد: در این راستا انبارهای فاقد مجوز شناسایی و با متخلفان برخورد می شود.

همتی به افتتاح نخستین شعبه روستا بازار در بلوار آیت الله کاشانی اشاره داشت و افزود: این مکان محلی برای عرضه مستقیم برنج، روغن، قند و سایر اقلام است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی دومین شعبه روستا بازار در خیابان شیلات هفته آینده راه اندازی می شود، اضافه کرد: سومین شعبه روستا بازار در مجموعه کلوا کارخانه پنبه به مساحت ۲۰۰ متر مربع خواهد بود.