https://mehrnews.com/x3cjpc ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸ کد مطلب 6858147 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸ تجمع یاسوجی ها به صد و چهارمین شب رسید یاسوج-تجمع مردم یاسوج در شب های حماسه و مقاومت به صد و چهارمین شب رسید. دریافت 28 MB کد مطلب 6858147 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما