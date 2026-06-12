آقاجانپور: توان بازدارندگی کشور حاصل تولیدات بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور شامگاه جمعه در آیین بزرگداشت سالگرد سرباز شهید فرزین میرزاگلپور در شهرستان ساری اظهار کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مدیون خون پاک شهدا و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی است و اکنون بخش بزرگی از توان بازدارندگی کشور حاصل تولیدات بومی می‌باشد.

وی با بیان اینکه دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی وارد میدان شدند، خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم و نیروهای مسلح بر پایه ظرفیت‌های داخلی، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد و اجازه نداد اهداف شومشان محقق شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه ایران اسلامی زیر بار زور و سلطه نخواهد رفت، گفت: دانشمندان و نخبگان داخلی موفق به طراحی و ساخت انواع تجهیزات نوین دفاعی از جمله سامانه‌های موشکی، جنگنده‌ها، ناوها و شناورها و نیز ماهواره‌های بومی شده‌اند و نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

حجت‌الاسلام آقاجانپور در ادامه با نقد ساختار وابسته دوران پهلوی به قدرت‌های خارجی در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی برای نیل به استقلال، خودباوری و اتکا به توان درون‌زا توصیف کرد.

وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ صبر، ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کرد و یادآور شد که این فرهنگ، سرمایه گرانبهایی برای مقابله با تهدیدها و فشارهای بیگانگان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان، زنده نگه داشتن یاد شهدا را ضامن استمرار عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان را یک وظیفه همگانی خواند.