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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

آقاجانپور: توان بازدارندگی کشور حاصل تولیدات بومی است

آقاجانپور: توان بازدارندگی کشور حاصل تولیدات بومی است

ساری - رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران در اوج اقتدار دفاعی قرار دارد، گفت: بخش بزرگی از توان بازدارندگی کشور حاصل تولیدات بومی می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور شامگاه جمعه در آیین بزرگداشت سالگرد سرباز شهید فرزین میرزاگلپور در شهرستان ساری اظهار کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مدیون خون پاک شهدا و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی است و اکنون بخش بزرگی از توان بازدارندگی کشور حاصل تولیدات بومی می‌باشد.

وی با بیان اینکه دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی وارد میدان شدند، خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم و نیروهای مسلح بر پایه ظرفیت‌های داخلی، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد و اجازه نداد اهداف شومشان محقق شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه ایران اسلامی زیر بار زور و سلطه نخواهد رفت، گفت: دانشمندان و نخبگان داخلی موفق به طراحی و ساخت انواع تجهیزات نوین دفاعی از جمله سامانه‌های موشکی، جنگنده‌ها، ناوها و شناورها و نیز ماهواره‌های بومی شده‌اند و نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

حجت‌الاسلام آقاجانپور در ادامه با نقد ساختار وابسته دوران پهلوی به قدرت‌های خارجی در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی برای نیل به استقلال، خودباوری و اتکا به توان درون‌زا توصیف کرد.

وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ صبر، ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کرد و یادآور شد که این فرهنگ، سرمایه گرانبهایی برای مقابله با تهدیدها و فشارهای بیگانگان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان، زنده نگه داشتن یاد شهدا را ضامن استمرار عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان را یک وظیفه همگانی خواند.

کد مطلب 6858157

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