  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴

میاندوآبی‌ها در صد و چهارمین شب‌های اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند

میاندوآبی‌ها در صد و چهارمین شب‌های اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند

ارومیه - مردم ولایی میاندوآب جمعه شب نیز در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6858301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها