https://mehrnews.com/x3cjsm ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴ کد مطلب 6858301 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴ میاندوآبیها در صد و چهارمین شبهای اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند ارومیه - مردم ولایی میاندوآب جمعه شب نیز در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6858301 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان اجتماع دلگانیها در صد و سومین شب از شهادت قائد امت اجتماع صد و چهارم مردم آب پخش در دفاع از انقلاب و رهبری تجمع مردمی در بندر دیر در دفاع از انقلاب و رهبری تداوم میثاق شبانه مردم مریوان در پارک شانو برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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