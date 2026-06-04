https://mehrnews.com/x3cf4x ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6850176 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ نورباران و نورپردازی عمارت کلاهفرنگی تبریز در عید غدیرخم تبریز- عمارت کلاهفرنگی تبریز همزمان با عید غدیرخم نورباران شد. دریافت 1 MB کد مطلب 6850176 کپی شد مطالب مرتبط غدیر؛ روز تکمیل دین و تثبیت مسیر هدایت امت اسلامی شهدا، زندهترین ثمره عملی مکتب غدیر در عصر حاضر هستند نورافشانی آسمان بناب در شب عید غدیرخم حجت الاسلام گرجی: مردم ایران پای ولایت امیرالمومنین(ع) ایستادهاند برچسبها تبریز عمارت کلاه فرنگی عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر چشم به راه غدیر
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