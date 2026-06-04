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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶

نورباران و نورپردازی عمارت کلاه‌فرنگی تبریز در عید غدیرخم

نورباران و نورپردازی عمارت کلاه‌فرنگی تبریز در عید غدیرخم

تبریز- عمارت کلاه‌فرنگی تبریز همزمان با عید غدیرخم نورباران شد.

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کد مطلب 6850176

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